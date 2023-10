El Atlético se queda a medias en Glasgow

Estuvo dos veces por debajo en el marcador, logró empatar el partido pero no supo rematar la remontada La batalla con Feyenoord, líder con seis puntos, y la Lazio, tercera con cuatro, será complicada

Si el Atlético quiere estar en octavos de final de la Champions deberá sudar, y mucho. Le empató la Lazio en el descuento con un gol del portero, sufrió para ganar al Feyenoord en el Metropolitano y se quedó a medias en Glasgow contra el Celtic. Estuvo por debajo en el marcador hasta en dos ocasiones, supo empatar el choque por partida doble pero no remontarlo por completo. Un punto que sabe a poco y que deja el grupo en un puño.

Si los héroes del 74' no encajaron ni con tres hombres menos, el Atlético del 23' lo hizo a los tres minutos. No pudo haber peor inicio que el colchonero. Una pared maravillosa de O'Riley (es buenísimo) con Kyogo Furuhashi dejó atrás a Javi Galán y al nipón en un mano a mano con Oblak que no perdonó, desatando la locura de un Celtic Park ensordecedor.

Al Atleti le costó entrar al partido y suerte tuvo de que Griezmann fue engrasando la maquinaria del equipo. El francés parecía a otro nivel sobre el césped en Glasgow y cuando el balón pasaba por sus pies, la jugada siempre tenía mejor pinta. Con el control tomado, el conjunto de Simeone ganó metros, reculó el Celtic y lo pagó.

Un balón filtrado de De Paul para la entrada de Nahuel Molina terminó con el argentino en el suelo dentro del área y el colegiado señalando penalti. Lo falló en un primer instante Griezmann, más bien lo paró Hart, tocó en el palo y el rechace le cayó de nuevo a Antoine que a portería vacía, y con mucha fortuna, no perdonó.

Suerte la que no tuvo el Atlético porque la alegría duró exactamente dos minutos. Lo que tardó Maeda en poner un centro para que Luis Palma enganchara un balón sensacional que tocó en la raíz del palo y se coló en la portería de Oblak. Lo pudo empatar el Atleti antes del descanso, pero el gol de Witsel lo hizo el belga en fuera de juego.

Movió fichas Simeone al descanso dando entra a Rodrigo Riquelme y a Marcos Llorente. Éste último, espeso en lo que va de temporada, fue clave. Su galopada y posterior centro lo enganchó Morata con la especialidad de la casa, un remate de cabeza que batía a Hart y devolvía las tablas con prácticamente toda la segunda parte por jugarse.

El Atlético tenía ese dominio, estaba más cómodo que el Celtic, pero no llegaban esas oportunidades clarísimas para hacer temblar las piernas a los de Glasgow. El Celtic Park cada vez estaba más mudo y en al ambiente se palpaba que si alguien iba a marcar era el Atlético.

Pero cuando mejor estaban los de Simeone llegó la expulsión de De Paul. A partir de ahí, el conjunto rojiblanco abrazó el punto en Glasgow. Mucho camino por recorrer hacia octavos de final.