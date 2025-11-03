CHAMPIONS
Atlético de Madrid - Saint Gilloise: Horario y dónde ver el partido de Champions League
A qué hora y dónde ver el Atlético de Madrid - Saint Gilloise de Champions League
Atlético de Madrid y Saint-Gilloise se enfrentan este martes 4 de noviembre en el Cívitas Metropolitano en el partido de la Jornada 4 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Atlético de Madrid - Saint-Gilloise y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Diego Simeone llegará al partido tras una derrota contra el Arsenal (4-0), una victoria sobre el Frankfurt (5-1) y una derrota contra el Liverpool (3-2), por lo que está ubicado en el puesto número 19 con 3 puntos y -1 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por David Hubert registraron una derrota frente al Inter (4-0), una derrota frente al Newcastle (4-0) y una victoria contra el PSV (3-1), posicionándose en el vigésimocuarto puesto con 3 puntos y -6 en el diferencial de anotaciones.
HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID - SAINT-GILLOISE DE LA CHAMPIONS LEAGUE
El partido entre Atlético de Madrid y Saint-Gilloise, correspondiente a la Jornada 4 de la Champions League, se disputa este martes 4 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE MADRID - SAINT-GILLOISE DE LA CHAMPIONS LEAGUE
En España, el partido de Champions League entre Atlético de Madrid y Saint-Gilloise se podrá ver en directo y online a través de Movistar Liga de Campeones 2.
También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
