En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Atlético de Madrid - Royale Union SG, en directo: Champions League, hoy en vivo
Atlético de Madrid y Royale Union SG se miden en el Metropolitano en la cuarta jornada de la Champions League.
Sigue aquí en SPORT todos los detalles del partido.
Los elegidos en el Union SG
La alineación del equipo belga: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Khalaili, Zorgane, Van De Perre, Niang; Schoofs, El Hadj y Kevin Rodríguez.
El once del Atlético
Ya conocemos los escogidos por el 'Cholo' Simeone: Oblak, Nahuel, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke, Baena; Julián Alvarez y Griezmann.
¡Bienvenidos!
¡Buenas noches a tod@s! Atlético de Madrid y Royale Union SG se miden en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League. Vive con nosotros este auténtico partidazo. ¡Vamoooos!
