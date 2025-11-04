Atlético de Madrid - Royale Union SG, en directo: Champions League, hoy en vivo

Atlético de Madrid y Royale Union SG se miden en el Metropolitano en la cuarta jornada de la Champions League.

Sigue aquí en SPORT todos los detalles del partido.

Los elegidos en el Union SG La alineación del equipo belga: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Khalaili, Zorgane, Van De Perre, Niang; Schoofs, El Hadj y Kevin Rodríguez.

El once del Atlético Ya conocemos los escogidos por el 'Cholo' Simeone: Oblak, Nahuel, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke, Baena; Julián Alvarez y Griezmann.