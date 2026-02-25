¿Contra quién jugará el Atlético Madrid en los octavos de la Champions? Estos son sus dos posibles rivales

La Champions League ha cerrado el telón de los playoffs. La ronda previa de los octavos de final ha finalizado con ocho nuevos billetes para la siguiente ronda, que se suman a los ocho conseguidos de manera directa a través de la fase de liga. Son dieciséis los equipos restantes para octavos de final, entre ellos el Atlético de Madrid que consiguió de manera sufrida su pase contra el Brujas.

Los rojiblancos no consiguieron pasar de manera directa a octavos de final tras caer de los ocho mejores clasificados en la fase de liga. Sin ese privilegio, el equipo de Diego Pablo Simeone tuvo que disputar una ronda previa para avanzar en la competición europea, que terminó siendo contra el Brujas belga.

A pesar de lo que pudiese parecer de antemano, su rival terminó siendo más correoso de lo esperado. El partido de ida en Bélgica terminó con un 3-3 ajustado que dejó todo abierto para la vuelta en el Metropolitano, donde los colchoneros sentenciaron la eliminatoria con una goleada 4-1 que despejó todos los fantasmas. Finalizada su travesía a través de los playoffs, el equipo madrileño pone ahora toda su atención en el sorteo de octavos de final que se celebrará en Nyon este mismo viernes.

El Atlético de Madrid sabe a estas horas que se enfrentará a Liverpool o Tottenham en octavos de final de la Champions League. Ambos equipos clasificaron a la siguiente ronda a través de clasificar entre los ocho primeros de la fase de liga, una buena muestra de su nivel esta temporada en Europa y que cualquiera de los dos será un rival en extremo complicado para seguir con vida en la competición continental.

Inglaterra espera al Atlético

Sea como fuere, el Atlético sabe que deberá viajar a Inglaterra en la siguiente ronda. Sobre el papel, el Liverpool es el equipo que más peligro tiene en cuanto a plantilla, aunque el Tottenham llega como campeón de la Europa League y, a pesar de su desastrosa posición en la Premier League, en Europa los 'Spurs' parecen sacar su mejor versión para pasar por encima de rivales con mayor entidad.

El Atlético de Madrid conocerá su próximo rival en el sorteo de octavos de final en Nyon (Suiza) en la Casa del Fútbol Europeo, escenario que dejará definidos todos los cruces y emparejamientos de la competición europea hasta la final en Budapest. Los colchoneros conocerán sus rivales de octavos de final así como el camino que deberán hacer hasta la final en Budapest.

Los octavos de final se disputarán del 10 al 11 de marzo los partidos de ida y del 17 al 18 de marzo los de vuelta. Los colchoneros no tendrán ventaja de campo, así que jugarán su partido de vuelta como visitante, una desventaja importante de cara a eliminatorias tan igualadas como las que se vienen de ahora en adelante.