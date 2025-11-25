Atlético de Madrid - Inter de Milán: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Atlético de Madrid e Inter de Milán se enfrentan este miércoles 26 de noviembre en el Cívitas Metropolitano en el partido de la Jornada 5 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Atlético de Madrid - Inter de Milán y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Diego Simeone llegará al partido tras una victoria contra Union Saint-Gilloise (3-1), una derrota ante el Arsenal (4-0), una victoria contra el Frankfurt (5-1) y una derrota ante el Liverpool (3-2), por lo que está ubicado en el puesto número 17 con 6 puntos y +1 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Cristian Chivu registraron una victoria contra el Kairat (2-1), una victoria contra el Union Saint-Gilloise (4-0), una victoria contra el Slavia Praga (3-0) y una victoria contra el Ajax (2-0), posicionándose en el 3.º puesto con 12 puntos y +10 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID - INTER DE MILÁN DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Atlético de Madrid e Inter de Milán, correspondiente a la Jornada 5 de la Champions League, se disputa este miércoles 26 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE MADRID - INTER DE MILÁN DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Atlético de Madrid e Inter de Milán se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.