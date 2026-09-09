El Atlético de Madrid inicia el camino en Europa con la final del Metropolitano en el horizonte

El Atlético de Madrid de Diego Pablo 'Cholo' Simeone iniciará el camino en la máxima competición europea este miércoles a las 21:00 frente al Liverpool en Anfield, en el arranque de una edición de la UEFA Champions League en la que tratarán de regresar a la gran final más de una década después de la última vez en la que se plantaron en el partido definitorio, con el aliciente de que en este curso el título se definirá en su propio estadio.

Además, una victoria serviría para enterrar de un plumazo las dudas generadas por la debacle ante el Athletic Club en San Mamés, en un duelo en el que los bilbaínos se deshicieron de los colchoneros con un contundente 3-0, gracias a los goles de Nico Williams, Robert Navarro y Oihan Sancet. De hecho, la intención del Atleti pasa por lograr un mejor inicio en Champions que en LaLiga, donde tras solo cuatro jornadas ya se encuentra a cinco puntos del líder.

Un estadio con buen recuerdo para los colchoneros

Si bien el último precedente de un choque entre Liverpool y Atlético de Madrid fue justamente en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League de la pasada temporada, en un encuentro en el que el conjunto de la Premier League se hizo con los tres puntos en las postrimerías del duelo gracias a un gol de Virgil van Dijk, lo cierto es que Anfield trae grandes recuerdos a los rojiblancos.

Simeone se abraza a Marcos Llorente sobre el césped de Anfield / Redes

De hecho, en el último enfrentamiento antes del confinamiento por la pandemia del COVID-19, el Atlético de Madrid se clasificó de manera épica a los cuartos de final de la competición dejando por el camino al Liverpool de Jürgen Klopp. Después de haberse impuesto por 1-0 en la ida, los del 'Cholo' supieron resistir y alcanzar la prórroga pese al dominio de los de Merseyside, en un tiempo extra donde Marcos Llorente se erigió como el gran héroe con un doblete y Morata, a la contra, sentenció con el definitivo 2-3. Incluso, el gran idilio con Anfield de Marcos Llorente va más allá de aquella gran noche, pues en el duelo de la pasada campaña también fue el encargado de anotar el doblete en la derrota por 3-2.

Ahora, los colchoneros intentarán dejar atrás las malas sensaciones y arrancar la fase de liga con victoria, conscientes de que para perseguir el sueño de llegar a la final del Metropolitano y poder ganar su primera Champions, la vía rápida es entrar en el top-8 que da clasificación directa a octavos, sin tener que pasar por los play-offs de repesca. Eso sí, para la misión de conquistar Liverpool, el 'Cholo' Simeone no podrá contar con Sørloth, baja por lesión, ni Arnau Ortiz, sancionado para el primer envite europeo.