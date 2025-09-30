En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt, en directo: partido de la Champions League, hoy en vivo
Sigue en vivo y online el partido entre el Atlético de Madrid y el Eintracht Frankfurt
Sigue en directo el duelo de Champions entre el Atlético de Madrid y el Eintracht Frankfurt.
Los elegidos de Dino Toppmoller
Este es el once del Eintracht Frankfurt.
Ya hay once del Atlético
Varias novedades en el once del Atlético de Madrid. Entran Ruggeri, Gallagher, Raspadori y Griezmann respecto a la alineación del derbi.
El once de los rojiblancos: Oblak; Llorente, Lenglet, Le Normand, Ruggeri; Gallagher, Barrios, Giulano, Raspadori; Griezmann y Julián Álvarez.
¡Bienvenidos!
¡Buenas noches a tod@s! El Atlético de Madrid se mide esta noche al Eintracht Frankfurt en la segunda jornada de la Champions League. Los rojiblancos, que llegan tras la manita al Madrid en Liga, buscan sumar sus primeros puntos en la máxima competición continental. ¡Nos depara un gran partido!
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Lo que no se vio del Barça-Real Sociedad: de la 'ópera' de Pedri y Lamine al enfado morrocotudo de Flick
- Gerard Martín, el jugador que nunca decepciona a Flick: 'Vimos el potencial, pero lo que está haciendo...
- Estupor entre el barcelonismo por la última iniciativa en Montjuïc
- Julián Álvarez es el 'nueve' elegido por Laporta
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- Romário, exleyenda azulgrana (59 años), 'enfada' a Brasil por el Barça: "Hasta la muerte"
- Kairat Almaty - Real Madrid, en directo: Alineaciones, horario y dónde ver | Champions League
- El emotivo mensaje de Honda a Marc Márquez