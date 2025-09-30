Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt, en directo: partido de la Champions League, hoy en vivo

Ya hay once del Atlético

Varias novedades en el once del Atlético de Madrid. Entran Ruggeri, Gallagher, Raspadori y Griezmann respecto a la alineación del derbi.

El once de los rojiblancos: Oblak; Llorente, Lenglet, Le Normand, Ruggeri; Gallagher, Barrios, Giulano, Raspadori; Griezmann y Julián Álvarez.