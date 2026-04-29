Dos años más tarde, el Atlético de Madrid regresará a unas semifinales de Champions. Este miércoles el Metropolitano se vestirá de gala para vivir una noche mágica. La ilusión se palpa entre los aficionados colchoneros, que llevan semanas esperando el encuentro y rotando en liga.

El último precedente, en 2024. El Borussia Dortmund se clasificó para las semifinales de la Champions League tras vencer al Atlético de Madrid por 4-2 en el Signal Iduna Park en un partido de muchas alternativas que el Atlético llegó a igualar un 2-0 en contra, pero que finalmente perdió.

Ahora la historia es distinta. Nos encontramos ante la redención del Cholo Simeone para volver a alcanzar una final de Champions, que se le resiste a lo largo de su carrera. Otro aliciente es la última Champions de Griezmann con el Atlético de Madrid, debido a que a final de temporada se marchará a Orlando.

El 'todo o nada' frente al Metropolitano

El mantel estará puesto encima de la mesa y solamente faltará degustar el plato 'Gunner'. Ni más ni menos, que el Arsenal de Arteta será el gran rival al que se enfrente el Atlético de Madrid a las 21:00. El Arsenal parte como gran favorito a la cita, tras finalizar la Fase Liga como líder, eliminar a Sporting y a Leverkusen.

En su liga regular, perdieron el liderato hace unos días, pero tienen entre ceja y ceja intentar conquistar su primera Champions.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo 'Cholo' Simeone, ofrece una rueda de prensa después del entrenamiento del equipo en el estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid este sábado. / EFE

Por lo que hace a las opciones del Atlético de Madrid, que se clasificó a través del Play-Off pero tumbó a Tottenham y Barça, hay quien considera que los del Cholo pueden dar la campanada. "El PSG-Bayern me encantó, fue un partido espectacular, pero hoy es otra película. Soy optimista, el Atlético de Madrid es capaz de perder la Copa y ganar la Champions. Es un equipo impredecible", afirma Pipi Estrada.

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Las opciones de los rojiblancos aumentan en casa. Junto a su afición, el Atleti se puede crecer y hacerle daño a las espaldas del Arsenal. "El Atlético está más vulnerable que en otras temporadas, pero también es más efectivo, tiene más gol. No tengo dudas de que los jugadores saldrán a comerse al Arsenal", dice Pepe Pasqués en la Tribu.