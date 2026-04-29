Atlético de Madrid - Arsenal hoy: A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de la Champions League

Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentan hoy miércoles 29 de abril en el Metropolitano en el partido de ida de las semifinales de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Atlético de Madrid - Arsenal y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los de Diego Simeone tienen que reafinar los esfuerzos tras perder la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, un acontecimiento que deja a la Liga de Campeones como el único torneo restante de la temporada al que los colchoneros tienen posibilidades de ganar.

Sin embargo, acumulan una racha más bien desafortunada de siete derrotas en sus últimos 10 partidos a lo largo de todas las competencias, lo que ha llevado a un pensamiento conservador sobre las expectativas de éxito. "No nos debe nada nadie, las cosas se merecen y se logran. Para eso hay que trabajar y buscarlas y que esa diosa fortuna también esté de tu lado”, compartió el entrenador argentino.

“Prepararse para jugar, porque al final es un partido de fútbol y los futbolistas son los que terminan definiendo este tipo de encuentros, por su jerarquía, por su capacidad, por su trabajo… Nos tenemos que preparar bien. Queremos jugar el partido que imaginamos”, sentenció Simeone.

Por su parte, el combinado dirigido por Mikel Arteta no mejora en circunstancias a sus ahora rivales ya que, en cuestión de apenas un par de semanas, pasaron de la proyección de ganar hasta cuatro competencias en esta campaña a solo disputar dos, incluyendo una Premier de la que ya no son líderes y una Champions en la que han dejado actuaciones dudosas.

Tras perder contra el Manchester City en la final de la EFL Cup y ser eliminados de la FA Cup por el Southampton, los Gunners se han derrumbado entre resultados cada vez menos beneficiosos, por lo que también se ha imprimido sobre los londinenses una modestia que el propio entrenador español ha manifestado.

"Es un entrenador con mucha experiencia en la competición. Tienen todo el derecho a estar aquí porque se lo han ganado. Es increíble. Lo que hemos demostrado es que somos capaces de mucho. Tenemos confianza para ganar el partido", declaró Arteta.

HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID - ARSENAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Atlético de Madrid y Arsenal, correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League, se disputa hoy miércoles 29 de abril a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE MADRID - ARSENAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+, Orange TV y M+ Liga de Campeones HDR.

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