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Atlético de Madrid - Arsenal, en directo: Champions League, hoy en vivo

Sigue en vivo y online el duelo entre Atlético de Madrid y Arsenal de Champions

Julian Alvarez, durante la final de la copa del rey

Julian Alvarez, durante la final de la copa del rey / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Marc Gázquez

Marc Gázquez

Atlético de Madrid y Arsenal se miden en el partido de ida de las semifinales de la Champions League.

Sigue aquí en SPORT el duelo entre rojiblancos y 'gunners'.

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