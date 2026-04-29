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Atlético de Madrid - Arsenal, en directo: Champions League, hoy en vivo
Sigue en vivo y online el duelo entre Atlético de Madrid y Arsenal de Champions
Atlético de Madrid y Arsenal se miden en el partido de ida de las semifinales de la Champions League.
Sigue aquí en SPORT el duelo entre rojiblancos y 'gunners'.
¡Bienvenidos!
¡Hola holaa! Después de la oda al fútbol de ayer entre PSG y Bayern de Múnich, veremos que nos depara el duelo entre Atlético de Madrid y Arsenal. Vive aquí con nosotros todas las novedades de este auténtico partidazo que tenemos por delante.
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