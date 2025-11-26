En Directo
CHAMPIONS LEAGUE
Atlético - Inter, en directo: resumen, goles y resultado del partido de Champions League
Sigue en vivo el partido de Champions entre Atlétic de Madrid y Inter
Atlétio e Inter se miden en la quinta jornada de la Champions League.
CLASIFICACIÓN
El conjunto de Simeone suma dos triunfos y dos derrotas en esta fase inicial que le sitúan en la 21ª posición. Su rival tiene puntaje perfecto: cuatro victorias en las cuatro jornadas, que le tienen como colíder.
ONCE DEL INTER
También tiene ya once el conjunto italiano. Bonny acompaña a Lautaro en ofensiva. Thuram, banquillo.
ONCE DEL ATLÉTICO
Simeone finalmente opta por Cardoso en el mediocampo, dejando a Koke en el banquillo. Musso sigue bajo palos (Oblak ya entrenó, pero no va al banquillo).
¡Bienvenidos!
¡Hola, hola! Vamos con la retransmisión de la quinta jornada de Champions League entre el Atlético y el Inter. El partido dará inicio en el Metropolitano (21.00h).
- Chelsea - FC Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League
- Los jugadores del Athletic Club se mofaron del nuevo Spotify Camp Nou
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Chelsea - Barça
- Eric Garcia y diez más contra el Chelsea
- Harry Kane se pronuncia sobre el interés del Barça
- Así estarían los cruces de la Champions League: emparejamientos y posibles rivales de Barcelona y Real Madrid
- El Real Madrid forzará un fichaje para Xabi Alonso en invierno
- Maldini se desespera con el Barça en Stamford Bridge y sentencia a varios jugadores: 'Decepcionante