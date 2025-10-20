Enfado monumental y queja a la UEFA: ¡el Atlético no puede ducharse en el Emirates!

El Atlético de Madrid elevará una queja formal a la UEFA al no poderse duchar en los vestuarios del Emirates Stadium tras el entrenamiento vespertino, previo al partido de este miércoles de la Champions League. ¿El motivo? Una avería que afectó al sistema de calefacción del estadio londinense y que impidió a los jugadores hacer uso de las duchas al carecer de agua caliente.

El enfado en la expedición colchonera fue monumental. Los jugadores ya advirtieron a su llegada al feudo del Arsenal (17.30 horas) y antes de saltar al césped a la sesión programada a las 21.00 horas que no había agua caliente en la duchas. El problema no se solucionó durante el tiempo que estuvo el equipo sobre el escenerario del partido, en un entrenamiento, para más inri, bajo el típico manto de agua inglés.

Los jugadores abandonaron las instalaciones por piernas y se subieron al autobús para afrontar el trayecto de vuelta al hotel de concentración, ubicado a 45 minutos de distancia.

Protesta a la UEFA

El Atlético de Madrid presentará una queja al organizador de la Champions League ya que no se entiende que un recinto moderno como el Emirates Stadium y un torneo de la máxima no cuente con un servicio básico que no falta ni en los campos de regional. Este martes, cuando se celebre la reunión antes del duelo, los dirigentes rojiblancos protestarán por lo sucedido.