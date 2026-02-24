En Directo
CHAMPIONS LEAGUE
Atlético - Brujas, en directo hoy: resultado del partido de la Champions League, en vivo
Sigue en directo el partido de vuelta entre el Atlético de Madrid y el Brujas tras el 3-3 de la ida en Bélgica
¡Saltan los equipos al césped!
Ya están Atlético y Brujas en el Metropolitano para comenzar el choque de vuelta.
Enrique Cerezo habló en la previa
El presidente del Atlético de Madrid destacó en la comida de las directivas que Antoine Griezmann es "imprescindible" para el proyecto colchonero, refiriéndose a la posible marcha al Orlando City.
Once del Brujas
También ha elegido Ivan Lejo a su once con la dolorosa baja de una de sus figuras: Onyedika. El Brujas, entonces, estará en el Metropolitano con: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stankovic, Vetlesen; Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi.
Once del Atlético
¡Ya tenemos el once de Simeone! El Cholo dejará a Lookman en el banquillo y optará por una doble punta Sorloth-Julián. Griezmann, también suplente. Este es el once al completo:
¡Bieeeenvenidos!
¡Hoooola, hola, hola! Conectamos ya para esta tarde de Champions League que abrirá con un plato fuerte: Atlético-Brujas en el Metropolitano. La ida, con 3-3, dejó todo abierto. ¡Vamos allá!
