Atlético - Barcelona, en directo: previa de la Champions League y rueda de prensa de Simeone y Koke, en vivo

Acabó la rueda de prensa de Koke y Simeone. Muy comedidos ambos, que se limitaron a destacar la confianza del equipo y la ilusión de pasar a las semifinales. Partido a partido. Primero va la Champions. La final de la Copa del Rey del sábado ya llegará. ¡Gracias por seguir este directo con nosotros, hasta la próxima!