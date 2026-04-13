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CHAMPIONS LEAGUE
Atlético - Barcelona, en directo: previa de la Champions League y rueda de prensa de Simeone y Koke, en vivo
Sigue la comparecencia del entrenador argentino ante los medios en la previa de la vuelta de los cuartos de final de la Champions contra el Barça
Acabó la rueda de prensa de Koke y Simeone. Muy comedidos ambos, que se limitaron a destacar la confianza del equipo y la ilusión de pasar a las semifinales. Partido a partido. Primero va la Champions. La final de la Copa del Rey del sábado ya llegará. ¡Gracias por seguir este directo con nosotros, hasta la próxima!
¿Cómo gestiona la ventaja en casa?
"Como todos los que jugamos en nuestra casa desde que estoy en el club". Y hasta aquí la comparecencia de Diego Pablo Simeone.
El Cholo más escueto. Respondió "es parte del fútbol" al dato de que nunca perdió en eliminatorias en casa.
Doble toque de Julián y queja formal del Barça
"No, no estoy pensando en los árbitros. Más cerca de la final hay más repercusión".
Mensaje al equipo
"Mañana se me ocurrirá algo"
Jugar en casa
"Todo lo que podamos decir queda atrás. Fe, esperar que el equipo siga respondiendo como lo está haciendo y seguridad".
Ni Pubill ni Hancko
"No hace falta hablar [con ellos]. Tienen bien claro qué necesitamos. Robin viene creciendo y Clement tiene mucha experiencia"
"Estamos convencidos de lo que necesitamos. Nuestro objetivo es salir adelante"
¿Cómo se juega?
"Se juegan como venimos compitiendo contra ellos. Tenemos la consciencia del rival bueno que tendremos. Nuestro objetivo es pasar"
Turno para el Cholo: ¿Oblak o Musso?
"Todavía no di la formación. Aún tengo tiempo para decidir"
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