El Athletic necesita defender su proyecto sin Nico Williams

Nico Williams sorprendió al mundo del fútbol con su renovación con el Athletic Club de Bilbao hasta junio de 2035. El extremo español, que parecía cada vez más cerca de fichar por el FC Barcelona, cambió de opinión drásticamente para seguir vinculado con la entidad bilbaína diez años más. Esta ampliación generó mucha ilusión en los aficionados 'athleticzales', mientras que no sentó nada bien a los azulgranas.

Esta vez fue Nico el que se ofreció, a través de sus agentes, a un club azulgrana que volvió a interesarse intensamente en su situación. Sin embargo, el menor de los Williams plantó otra vez al FC Barcelona y tensó un poco más la relación entre el Athletic Club de Bilbao y el club culer. Otro episodio polémico entre ambas entidades que todavía se alarga en el tiempo.

Nico Williams, en San Mamés / Miguel Tona

En el momento de la renovación, aficionados, incluso varios sectores del fútbol, señalaron que Nico Williams apostaba por el proyecto del Athletic, que venía creciendo en las últimas temporadas. Sin ir más lejos, el equipo bilbaíno terminó en la cuarta posición del campeonato liguero la pasada temporada. Pero este curso la está costando más arrancar.

El Athletic Club encadena cuatro partidos sin ganar en la Liga, con tres derrotas (Alavés, Valencia y Villarreal) y un empate (Girona) que lo sitúan en la décima posición del campeonato. Tampoco ha iniciado mejor la campaña en la Champions League, donde debutó con una derrota en San Mamés ante el Arsenal de Mikel Arteta. Necesita cambiar el rumbo el equipo de Ernesto Valverde y defender su proyecto entre los mejores equipos del mundo.

Y por delante tiene una misión muy complicada. El Athletic Club visita el Borussia Dortmund (21:00h) este miércoles en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League. Es un escenario prácticamente inmejorable para dar un golpe sobre la mesa con una victoria que supondría más que tres puntos, puesto que sería un triunfo para elevar la moral y la confianza de la plantilla bilbaína.

Pero no será una batalla nada sencilla. Los de Valverde deben hacer frente a un equipo acostumbrado a estar en estos lares, que empató contra la Juventus en su estreno en Europa y con jugadores de primer nivel como Serhou Guirassy, que fue el máximo goleador de la pasada Champions con trece dianas. Y es que además el Athletic no contará con Nico Williams. A pesar de regresar el martes a los entrenos, aún no tiene el ritmo competitivo necesario para un partido de estas características tras su lesión en el aductor izquierdo.

Lo cierto es que asaltar el Signal Iduna Park son palabras mayores, pero el Athletic ha demostrado en más de una ocasión ser capaz de competir contra los 'gigantes' del fútbol europeo. No estará Nico Williams, en cambio, el técnico rojiblanco puede contar ya en con Aymeric Laporte, inscrito por Prados, lesionado de larga duración. Todo abierto para alemanes y bilbaínos en un auténtico partidazo de Champions.