Al Athletic se le 'apraga' la luz en la Champions

Otro tropiezo del Athletic Club en la Champions. El cuadro vasco apenas sumó un punto en la visita al Slavia Praga en un partido con poco brillo (0-0) y muchas impreciciones. Sancet y Robert Navarro tuvieron el gol en sus botas, pero Stanek se erigió como héroe de los locales. Por delante, PSG, Atalanta y Sporting Club de Portugal.

Tras salir goleados del Spotify Camp Nou, los leones aterrizaban a la cita europea con la obligación de sumar los tres puntos para acrecentar sus opciones de clasificarse para la siguiente ronda de la Champions League. Para ello, Valverde sorprendió con la suplencia de Nico Williams e introdujo siete cambios respecto al once que perdió contra el FC Barcelona.

En un gran ambiente en el Fortuna Arena, el equipo vasco estuvo a punto de estrenar el marcador tan solo empezar el duelo tras una rápida transición conducida por Guruzeta que Sancet no fue capaz de convertir en el primer tanto del partido con todo a favor. Apareció otra vez Sancet a los pocos minutos, pero esta vez le faltó rosca a su disparo desde la frontal del área.

A partir de ese momento, poco o prácticamente nada del Athletic en campo contrario. A los de Ernesto Valverde les faltaba fluidez y claridad para generar ocasiones. Eso sí, apenas sufrió los embistes del conjunto local, que encontró la más clara al filo del descanso con un balón que se paseó por las inmediaciones de la portería de Unai Simón.

Sin puntería en Praga

Tras el paso por los vestuarios, salió como un auténtico vendaval el conjunto vasco. A los cinco minutos, Robert Navarro se encontró con una enorme intervención de Stanek para evitar el tanto visitante. Y, tan solo unos instantes después, Navarro dispuso de un mano a mano y, posteriormente, de un potente cabezazo para adelantar a los suyos, pero apareció otra vez el portero local con dos paradas de primer nivel.

Sin embargo, este buen inicio de la segunda mitad fue todo un espejismo. Con falta de ideas otra vez en tres cuartos de campo, Valverde apostó por introducir a Nico Williams al terreno de juego. Pero ni el internacional con España ni las diferentes sustituciones ayudaron a encontrar la precisión necesaria para ver portería en Praga. Tampoco amenazó con peligro el Slavia, que tiró más de empuje que de juego en los minutos finales. Empate insuficiente para el Athletic Club (0-0).