El Athletic también se hunde en la Champions

No hubo milagro. El Athletic, plagado de bajas, cayó en Newcastle (2-0) para complicarse todavía más la vida en la Champions League, donde ocupa la 27ª posición que le dejaría fuera del play-off de dieciseisavos de final. Inmerso en una situación preocupante en Liga y con las lesiones de última hora de Yuri, Nico Williams, Sancet y Guruzeta, parecía más bien una misión imposible puntuar en Inglaterra, algo que terminaron de confirmar los goles de Dan Burn y Joelinton.

Muy pronto se adelantaría el Newcastle, que pondría al Athletic contra las cuerdas pasado el minuto diez de partido. Tras un primer tanto anulado a Joelinton por un fuera de juego muy justo, no perdonaría Dan Burn en la segunda llegada de los ingleses.

Fue en una falta botada por Kieran Trippier al segundo palo, donde el espigado lateral se encontraba totalmente solo para sacarse un testarazo impresionante con rosca y cruzado al palo largo. Imposible para Unai Simón.

La acción del gol de Dan Burn frente al Athletic / EFE

Boiro contra la madera

Había comenzado valiente el Athletic, disponiendo incluso de un blando cabezazo de Unai Gómez -hoy ejerciendo de '9' por las numerosas bajas en ataque- a las manos del guardameta rival. El 1-0 le sentó como un jarro de agua fría a Ernesto Valverde, que se quedó inmóvil en la banda viendo como de nuevo su equipo arrancaba un partido por detrás en el marcador.

La reacción bilbaína, eso sí, no tardó en llegar. Adama Boiro, ayudado por el culo de 'Rocky' en el rechace de un córner, se sacó un zurdazo desde su casa que se estrelló en la madera de la portería de Nick Pope, en lo que fue la ocasión más clara del Athletic en la primera mitad.

Si bien el Athletic pudo igualar el encuentro, también las 'urracas' tuvieron serias opciones de ampliar distancias. Unai Simón, que instantes antes se equivocó en una salida que pudo pagar cara, se vistió de héroe con un paradón a Joelinton en un claro mano a mano justo antes de la pausa.

Ernesto Valverde se lamenta en Newcastle / EFE

Sentencia tras el descanso

Poco efecto pareció tener la charla de Valverde al descanso, pues el Newcastle encarrilaría la victoria nada más arrancar la segunda mitad. En el 48', el conjunto rojiblanco no fue capaz de despejar el balón, lo recogió Harvey Barnes y -a la segunda- puso un centro medido a la cabeza de Joelinton, que esta vez sí batiría de cabeza a Unai Simón desde la frontal del área pequeña. Nadie le marcaba y apenas se despeinó el brasileño, aprovechando la poca intensidad de los leones.

Supo el Athletic reaccionar al 1-0, pero se hundió con el segundo y el Newcastle encadenó una llegada tras otra, mientras Valverde miraba sin mucho optimismo hacia su banquillo, ocupado principalmente por canteranos y sin apenas atacantes capaces de darle la vuelta al resultado.

Los únicos chispazos los protagonizó Nico Serrano, con un zurdazo lejano y otro disparo cruzado, ambos repelidos por Pope con dos sensacionales estiradas para amarrar el 2-0 definitivo, en un tramo final de encuentro que solo sirvió para ver el debut de Selton Sued y Asier Hierro con el primer equipo.