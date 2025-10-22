El Athletic se estrena en Champions... pero pierde a Iñaki

Necesitaba el Athletic Club una noche como estas. Felicidad, Europa... y tres puntos. Los primeros tres de la Champions League 2025/26. Los de Ernesto Valverde se valieron del triunfo 3-1 ante el Qarabag en casa para sacudirse de la crisis continental, todo a punta de golazos de Robert Navarro y Gorka Guruzeta, desactivando el inicio furioso de los de Azerbaiyán.

Aunque a priori podía parecer una cita sencilla para el conjunto vasco, la realidad es que se enfrentaban a un equipo que contaba por victorias sus partidos en la presente Liga de Campeones. Los triunfos ante Benfica y Copenhague eran credenciales suficientes para ir a Bilbao con confianza.

Además, su racha positiva se contraponía con el mal momento de los vascos, que además de las dos caídas europeas solo había logrado una victoria en sus últimos ocho partidos.

Y bajo esa lógica se plantaron los minutos iniciales... o los segundos, porque antes del minuto ya ganaban los de Gurbanov -el técnico más longevo en los banquillos de la actual Champions-. Leandro Andrade se aprovechó de un fallo de la zaga de los leones y plantó, de derecha, el 0-1 que enfrió un San Mamés repleto.

TOCABA REMONTAR

No por ello dejaron de creer los de Valverde, abonados a la velocidad de Nico e Iñaki por las bandas para intentar penetrar hasta el fondo. El mayor de los Williams, no obstante, abandonó el campo pasada la media hora por molestias musculares. Ingresó en su lugar Berenguer.

Y fue Guruzeta el encargado de firmar la igualada tras una buena asistencia de Jauregizar, definiendo ante la salida de Kochalski para el 1-1 con el que se fueron al descanso.

Y por más que podía apuntar todo a un festival en la segunda parte, el Qarabag seguía vendiendo muy cara su derrota. No fue sino hasta el 70' que los rojiblancos se encontraron con la ventaja, y no podía ser de otra manera que con un golazo que destrabó el ríspido partido. Robert Navarro recibió en la frontal y, desde fuera del área, disparó con tal precisión para colarla en el rincón más lejano al que Kochalski ya no pudo llegar.

Explosión de júbilo en La Catedral ante lo que podía ser la primera victoria europea de la temporada. Eso sí, buen susto cayó minutos más tarde cuando Kashchuk, mano a mano con Unai Simón, picó la pelota que se dirigía a portería. Yuri, sobre la línea, despejó el peligro y salvó a los uyos, para que luego Guruzeta rematara el trabajo: voleón y a celebrar el 3-1 definitivo.