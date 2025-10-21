Athletic Club - Qarabag: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Athletic Club y Qarabag se enfrentan este miércoles 22 de octubre en San Mamés en el partido de la Jornada 3 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Athletic Club - Qarabag y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Ernesto Valverde llegará al partido tras una derrota contra el Borussia Dortmund (4-1) y una derrota contra el Arsenal (2-0), por lo que está ubicado en el puesto número 34 con 0 puntos y -5 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Gurban Gurbanov registraron una victoria contra el Copenhague (2-0) y una victoria contra el Benfica (3-2), posicionándose en el sexto puesto con 6 puntos y +3 en el diferencial de anotaciones.

Asimismo, cabe destacar que el Athletic Club y el Qarabag nunca se han enfrentado en competiciones oficiales, por lo que esta será la primera vez que ambas escuadras se encuentren en el terreno de juego.

Además, el Athletic Club se tendrá que enfrentar al Newcastle y al Slavia Praga en las fechas venideras del torneo, mientras que el Qarabag se topará con el Chelsea y el Napoli.

HORARIO DEL ATHLETIC CLUB - QARABAG DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Athletic Club y Qarabag, correspondiente a la Jornada 3 de la Champions League, se disputa este miércoles 22 de octubre a las 18:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATHLETIC CLUB - QARABAG DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Athletic Club y Qarabag se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.