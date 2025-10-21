En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Athletic Club - Qarabag, en directo: Champions League, fase de grupos hoy en vivo
Los leones buscan su primeros puntos en San Mamés ante una de las sensaciones de la competición
Vive en SPORT la tercera jornada de la Champions League en directo.
Minuto 35 | (0-1)
Problemas físicos para Iñaki Williams. No puede seguir el capitán del Athletic.
Minuto 34 | (0-1)
Y otro disparo que se marcha por poco. Esta vez, Sancet no logra ver portería.
Minuto 33 | (0-1)
Otro córner para el Athletic. Muy insistente Nico Williams por el sector izquierdo.
Minuto 29 | (0-1)
Empieza a ser un milagro que el Athletic no haya marcado... acumula muchas ocasiones el equipo vasco.
Minuto 26 | (0-1)
¡Y otra de Nico! Cabezazo desviado del menor de los Williams que está muy activo en el partido.
Minuto 24 | (0-1)
¡La ha tenido Nico Williams! Disparo que desvía un defensor para evitar el empate.
Minuto 23 | (0-1)
Aproximación peligrosa del Qarabag que acaba en nada. Sale con sentido el equipo de Azerbaiyán
Minuto 19 | (0-1)
Recupera muy rápido el Athletic el balón. Minutos de dominio absoluto de los locales.
Minuto 17 | (0-1)
¡Vaya pie de Kochalski a un remate de Guruzeta! Aprietan los hombres de Valverde.
Minuto 16 | (0-1)
¡Y ahora Guruzeta se vuelve a topar con la defensa del Qarabag! Está llegando el Athletic.
