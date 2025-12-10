En directo
Athletic Club - PSG, en directo: sigue el partido de la Champions League, en vivo hoy
Sigue el minuto a minuto del partido entre Athletic Club y París Saint-Germain correspondiente a la sexta jornada de la Fase liga
El Athletic Club recibe la visita del París-Saint Germain para disputar la sexta jornada de la Fase liga de la Champions League.
La Ertzaintza controló la frontera para detectar ultras del PSG
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, explicó que desde la noche del martes patrullas de la Ertzaintza vigilaron la frontera y los accesos a Bilbao para identificar a ultras del PSG que acudiesen al partido que se disputa esta noche en San Mamés. La Ertzaintza intervino bengalas, palos y cuchillos a los hinchas del PSG en la frontera de Irún. En torno a 2.500 aficionados parisinos se desplazaron a la capital vizcaína.
Alrededor de 600 ertzainas velarán por la seguridad en este Athletic Club-Paris Saint-Germain, correspondiente a la sexta jornada de la UEFA Champions League. “El PSG es un equipo que tiene su fama, algunos de sus aficionados no son ejemplares como se vio en experiencias como la de Bilbao en 2011 o Anoeta el año pasado. El problema puede estar en los aficionados que aparezcan sin entrada con la intención de montar lío y el riesgo aparece cuando se encuentran aficiones de forma improvisada”, relató Zupiria en 'Radio Vitoria'.
Y EL XI DE LUCHO
Sin Dembélé, KO por un proceso gripal, ni Lucas Chevalier, Luis Enrique presenta un once de garantías para asaltar San Mamés:
Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabián; Barcola, Kvaratskhelia, Mayulu.
XI DEL ATHLETIC
Así sale el conjunto que dirige Ernesto Valverde. Un once bastante previsible debido a las bajas que sufre el equipo. Yuri acompaña a Vivian en el eje ante las ausencias de Laporte - lesión - y Paredes - sanción -:
Unai Simón; Areso, Vivian, Yuri, Adama; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.
¡Buenas noches! Bienvenid@s a la retransmisión de este súper Athletic Club - París Saint-Germain, correspondiente a la sexta jornada de la Fase liga de la Champions League. Prueba de fuego para los de Ernesto Valverde, que vienen de caer ante el Real Madrid pero de vencer por la mínima al Atlético. ¿Nos acompañas?
- Barcelona - Eintracht Frankfurt, en directo: Champions League hoy, en vivo
- Mercado de fichajes, hoy 9 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Barcelona - Eintracht Frankfurt: reacciones, polémicas y última hora
- Así quedan los cruces de la Copa del Rey 2025-26: todos los emparejamientos de dieciseisavos
- El viaje espiritual de Ronald Araujo para recuperar fuerzas
- El superordenador de Opta deja al Barça fuera del top 8 de la clasificación de la Champions
- Flick: 'Lamine ha tenido una pequeña decepción, pero es normal
- Lo que no se vio del Barça - Eintracht: Ovación a Ter Stegen, Koundé y CAT, Eric haciendo de capitán...