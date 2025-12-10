Athletic Club - PSG, en directo: sigue el partido de la Champions League, en vivo hoy

La Ertzaintza controló la frontera para detectar ultras del PSG

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, explicó que desde la noche del martes patrullas de la Ertzaintza vigilaron la frontera y los accesos a Bilbao para identificar a ultras del PSG que acudiesen al partido que se disputa esta noche en San Mamés. La Ertzaintza intervino bengalas, palos y cuchillos a los hinchas del PSG en la frontera de Irún. En torno a 2.500 aficionados parisinos se desplazaron a la capital vizcaína.

Alrededor de 600 ertzainas velarán por la seguridad en este Athletic Club-Paris Saint-Germain, correspondiente a la sexta jornada de la UEFA Champions League. “El PSG es un equipo que tiene su fama, algunos de sus aficionados no son ejemplares como se vio en experiencias como la de Bilbao en 2011 o Anoeta el año pasado. El problema puede estar en los aficionados que aparezcan sin entrada con la intención de montar lío y el riesgo aparece cuando se encuentran aficiones de forma improvisada”, relató Zupiria en 'Radio Vitoria'.