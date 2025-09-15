Athletic Club - Arsenal: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Athletic Club y Arsenal se enfrentan este martes 16 de septiembre en San Mamés en el partido de la Jornada 1 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Athletic Club - Arsenal y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Ernesto Valverde llegará al partido tras una victoria ante el Deportivo Alavés (1-0), una derrota ante el Osasuna (1-0), una victoria ante el Betis (2-1) y una victoria ante el Rayo Vallecano (1-0) en LaLiga EA Sports.

Por su parte, los comandados por Mikel Arteta registraron una victoria contra el Nottingham Forest (3-0), una derrota frente al Liverpool (1-0), una victoria contra el Leeds (5-0) y una victoria contra el Manchester United (1-0) en Premier League.

Asimismo, cabe destacar que el Athletic Club y el Arsenal solo se han enfrentado una vez en su historia, la cual se remonta a agosto de este año cuando los gunners se impusieron por tres goles a cero.

Además, el Athletic Club se tendrá que enfrentar al Borussia Dortmund y al Qarabag en las fechas venideras del torneo, mientras que el Arsenal se topará con el Olympiacos y el Atlético de Madrid.

HORARIO DEL ATHLETIC CLUB - ARSENAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Athletic Club y Arsenal, correspondiente a la Jornada 1 de la Champions League, se disputa este martes 16 de septiembre a las 18:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATHLETIC CLUB - ARSENAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Athletic Club y Arsenal se podrá ver en directo y online a través de tabii, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.