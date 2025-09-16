Directo SPORT
Athletic Club - Arsenal, en directo: alineaciones y última hora de la Champions League hoy, en vivo
Los de Valverde vuelven a la Champions League 10 años después con la baja de Nico Williams
Sigue en directo con SPORT el minuto a minuto del debut del Athletic Club en la Champions League
EL ATHLETIC VUELVE A LA CHAMPIONS 11 AÑOS DESPUÉS
El Athletic Club vuelve a disputar la Champions League once años después. No lo hacía desde la temporada 2014/15, ha llovido mucho desde entonces.
LA PREVIA DE ARTETA
"Todo el mundo me ha hablado bien del ambiente, del Athletic. Tenía ganas de venir"
PALABRAS DE ERNESTO VALVERDE ANTES DEL ENCUENTRO
"Nos medimos a uno de los grandes favoritos, pero queremos disfrutar de esta Champions"
"Está claro que tenemos que ir con humildad al partido porque va a ser duro para nosotros, pero queremos hacerles daño"
ALINEACIÓN DEL ARSENAL
Mikel Arteta apuesta de inicio por un 4-3-3 formado por: Raya; Timber, Mosquera, Magalhaes, Calafiori; Zubimendi, Rice, Merino; Madueke, Gyokeres, Eze.
Ya tenemos XI de Valverde
El Athletic se estrenará ante el Arsenal con Unai Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama; Vesga, Jauregizar; Williams, Sancet, Navarro y Berenguer.
Una hora para que arranque la 71ª edición de la Champions League
Bienvenidos a este directo en el que vamos a vivir el estreno de la Champions y el Athletic Club.
