Athletic-Arsenal: noche grande en San Mamés

Hora de la verdad en San Mamés. El Athletic Club y el Arsenal se citan este martes en La Catedral para abrir su andadura en la fase inicial de la Champions League 2025/26. Eso sí, lo harán con numerosas ausencias, aunque en buena dinámica: en sus respectivas ligas han sumado nueve de los doce puntos posibles y se mantienen en la parte alta de la tabla.

Será el primer cruce oficial entre bilbaínos y londinenses, aunque ya midieron fuerzas en un amistoso disputado en agosto en el Emirates Stadium. Aquel día el cuadro dirigido por Mikel Arteta se impuso con autoridad por 3-0 gracias a los tantos de Gyökeres, Saka y Havertz. Los dos últimos no estarán disponibles ahora por lesión.

GOLPE DEL ALAVÉS

El Athletic regresa a la Champions once años después de su última participación, con la ilusión intacta a pesar del tropiezo liguero frente al Alavés (0-1) el pasado fin de semana, un resultado inesperado que frenó su pleno de victorias. En ese choque se notaron las ausencias de Nico Williams, pieza fundamental en ataque, y de Aymeric Laporte, cuyo retorno al club ha generado gran expectación.

El técnico Ernesto Valverde tampoco ha podido contar en los últimos días con Beñat Prados ni con Iñigo Lekue, además de las bajas prolongadas de Yeray Álvarez -sancionado por dopaje- y Unai Egiluz, lesionado de gravedad.

Aun así, el bloque principal que viene utilizando en liga se mantendrá casi intacto. El once probable apunta a Unai Simón en portería; Areso, Vivian, Paredes y Yuri en defensa; Ruiz de Galarreta y Jauregizar en la sala de máquinas; con Iñaki Williams, Sancet y Berenguer en la segunda línea. La incógnita está en el ‘9’, donde se alternan Guruzeta y Sannadi. En el banquillo podrían aparecer variantes como Vesga para reforzar el centro del campo o Robert Navarro para dar más opciones ofensivas.

GYÖKERES, AL ACECHO

El Arsenal, por su parte, busca consolidar un proyecto que ha crecido a base de inversión y resultados: tres subcampeonatos consecutivos en la Premier y la vuelta a unas semifinales de Champions tras casi dos décadas. Este verano desembolsó cerca de 300 millones de euros en refuerzos como Zubimendi, Gyökeres, Mosquera o Eze, conformando una plantilla con aspiraciones máximas.

Su inicio en liga refleja ese salto: victorias ante Manchester United, Leeds y Nottingham Forest, y una derrota ajustada frente al campeón Liverpool. Gyökeres ya suma tres goles en cuatro partidos, respaldado por la creatividad de Odegaard y Merino y la verticalidad de Eze y Madueke.

El talón de Aquiles de los de Arteta sigue siendo la enfermería. En apenas un mes han perdido a Saka, Havertz, Gabriel Jesús, Saliba, Odegaard, Ben White y Norgaard. El noruego arrastra problemas en el hombro y es duda, mientras que el central francés podría reaparecer junto a Gabriel Magalhães. Mosquera, recién fichado, está listo para suplirle si no llega a tiempo.

Así, con dos equipos diezmados pero con ambición de sobra, San Mamés se prepara para una noche grande de Champions.