La Atalanta salva la catástrofe del fútbol italiano en Champions

El Atalanta libró a los equipos italianos de una humillación histórica en la Champions League. 'La Dea' fue el único equipo de Italia que logró clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones. Inter de Milán y Juventus cayeron en los playoffs eliminatorios de la Champions, con una actuación que hubiese dejado en ridículo a la Serie A si no llega a ser por los de Bérgamo.

Desde la introducción de los octavos de final de la Champions League en 2003/04, ningún equipo italiano se ha quedado fuera de los 16 mejores equipos de Europa. Sin embargo, este año ha estado a punto de suceder un acontecimiento histórico en la historia de la competición.

Problemas para el Calcio en la ida

Los tres equipos italianos que disputaron la Champions League este 2026: Atalanta, Juventus e Inter, se encontraban en complicaciones después de la ida de los playoffs eliminatorios; todos perdieron con diferencia de 2 o más goles y la remontada se presentaba difícil.

En la ida de los playoffs eliminatorios, el Atalanta cayó 2-0 ante el Dortmund en Alemania. La 'Vecchia Signora' fue goleada por el Galatasaray, que asusta en Champions después de este partido con un resultado de 2-5. Asimismo, el Inter de Milán, subcampeón de la Champions 2024/25, perdió también por dos 'tantos' (3-1) ante un sorprendente Bodø/Glimt.

Beier celebra su gol contra la Atalanta / Martin Meissner

Una vuelta complicada

La vuelta ha dejado el primer 'cadáver' italiano en la competición. El Inter de Milán, del único que se esperaba la remontada, cayó este martes 24 de febrero por 1-2 ante el Bodø/Glimt. El club noruego volvió a sorprender con su juego y consiguió una plaza en octavos con un marcador global de 2-5. Una hazaña histórica del Bodø/Glimt por ser el primer equipo noruego en superar una eliminatoria de Champions.

El Inter pasó de finalista de la Champions a caer derrotado en los playoffs / Luca Bruno / AP

El subcampeón de la Champions League 24/25 personifica la absoluta crisis que vive el Calcio. Eliminado el Inter, la única esperanza recaía en el Atalanta, históricamente el menos fuerte de los tres. Sin embargo, la derrota del Inter y el abultado resultado de la Juventus solo dejaban espacio al Atalanta para ser el salvador de la noche.

Remontada inesperada de un tal Atalanta

'La Dea' cogió la responsabilidad para clasificar a un equipo italiano entre los 16 mejores equipos de Europa. El Atalanta se adelantó con un gol tempranero de Gianluca Scamacca. El '9' adelantaba al conjunto 'Negriazul' en el minuto 5 para comenzar la remontada de los de Raffaele Palladino. Pese a los avances del Dortmund, el Atalanta consiguió transformar a servicio de Davide Zappacosta en el añadido y empatar la eliminatoria al descanso de la primera parte.

El equipo italiano auguró una segunda parte emocionante, quería 'dar un golpe sobre la mesa' e iniciar una remontada que la afición veía improbable. El tercer gol del encuentro no tardó en llegar; Mario Pašalić marcó en el 57' ante la pasividad defensiva del Dortmund. Sin embargo, Adeyemi puso el balón en el ángulo para empatar el global y dejarlo 3-3.

El encuentro estuvo lleno de idas y venidas, pero cuando ya parecía que se iba a la prórroga el Atalanta provocó un penalti en la última jugada del partido. El central del Dortmund, Ramy Bensebaini, contactó con los tacos en la cabeza del delantero del Atalanta, que lo dejó ensangrentado después del encontronazo.

José María Sánchez, el colegiado del duelo, revisó el VAR y acabó determinando la pena máxima y roja para Bensebaini. Lazar Samardžić asumió la responsabilidad y dio la victoria al Atalanta en el minuto 98 de un encuentro lleno de frenesí que acabó con un 4-1 en el New Balance Arena.

Atalanta no solo fue la sorpresa de la noche, sino que también se impuso como la figura de Italia y salvó al Calcio de una polémica sobre el fútbol italiano y la degradación que ha experimentado su juego con los años. Lazar Samardžić