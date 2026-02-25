La Atalanta desoye la lógica y le hace un favor a LaLiga

Cuando el sentido común incitó a pensar antes del duelo que el Borussia Dortmund era el favorito o que la eliminatoria se decidiría en la prórroga tras el tanto salvador de Adeyemi, la Atalanta decidió este miércoles desoír toda lógica para completar -con la épica de un penalti en el 98'- una remontada tremenda (4-1, 4-3 global) ante Jobe Bellingham y compañía para regresar, cinco años después, a los octavos de final de la Liga de Campeones. Y, de paso, echarle un cable a LaLiga en la carrera contra Alemania por la plaza extra en la próxima Champions.

Sin Raspadori, sin De Ketelaere y con toda la presión tras el 2-0 encajado en Dortmund. Con el fantasma de haber rozado dos años consecutivos los octavos pero haberse quedado con la miel en los labios. Así saltó al campo el Atalanta. Al menos en lo teórico. En lo práctico, más que nunca, hizo honor a su apodo. La 'Dea' (diosa en italiano) obró el milagro ante el Dortmund para volver a estar entre los dieciséis mejores de Europa.

Lo sudó mucho más de lo que pudo parecer en el minuto 57, cuando Pasalic anotó el 3-0 de cabeza. Porque ahí, cuando mejor estaba el Atalanta, apareció la zurda de Adeyemi para rebajar todo tipo de emoción. Un tanto que encaminó el partido a la prórroga. Los fantasmas volvieron. Pero un fallo de Kobel en un despeje, un centro de Pasalic a la cabeza de Krstovic y el enésimo error en defensa de un Bensebaini señalado, permitieron a la 'Dea', VAR mediante, tener una oportunidad desde los once metros que Samardzic no desaprovechó. Golazo y Bérgamo de nuevo entre los dieciséis mejores.

Vértigo para el Dortmund

El empaque que le faltó en las dos últimas jornadas de fase liga, perdidas ante Athletic Club y Real Unión Saint-Gilloise cuando rozaba la clasificación directa, brotó a borbotones en el momento más delicado, en el más indicado. Fue un terremoto el Atalanta en el inicio. Zalewski y Bernasconi hicieron mucho daño por el perfil zurdo. Kobel tuvo que acudir al rescate dos veces antes de que, tan solo en el minuto 5, Scamacca embocara a puerta vacía un intento de despeje de Bensebaini, el primero de tres clamorosos.

Hizo lo más difícil la 'Dea'. Marcó a los cinco minutos. Reabrió el duelo por completo con todo el tiempo del mundo. Y eso al Dortmund le dio vértigo. Solo a la media hora de duelo se asomó al área de Carnsecchi con un tímido disparo de Brandt. El juego de los alemanes era sintomático. Kobel fue el mejor.

Hasta que Bensebaini se lo permitió. Porque el central argelino, en otra mala decisión, intentó desviar un disparo de Zappacosta que iba manso a las manos del meta. Segundo gol del Atalanta, eliminatoria empatada antes del descanso.

La inercia, pese a dos acercamientos peligrosos del Dortmund, con palo incluido de Beier, llevó el partido hacia donde todos pensaban. Al tercero de los de Raffaele Palladino. Mario Pasalic, incombustible, llegó desde la segunda línea para, en una especialidad, rematar de cabeza al segundo palo y desatar la locura en Bérgamo.

Adeyemi no fue suficiente

Pudo Guirassy recortar distancias, pero cometió un fallo terrible, incapaz de conectar con el balón en el área pequeña cuando tenía todo de cara. Tuvo que ser Adeyemi, con su talentosa zurda, el que anotara un golazo con un disparo directo a la escuadra. Entró en el 70' al campo, salvó a los suyos en el 75'. Efectividad total.

Champions

El miedo se apoderó de los 22 jugadores. La prórroga estaba escrita en un guion en el que Bensebaini volvió a ser protagonista. Villano en Dortmund. Es cierto que Kobel salió mal y dejó en ventaja a Pasalic para sacar un centro con todos descolocados. Pero la decisión del algerino de alzar su tacón de espaldas acabó con Krstovic sangrando por el impacto en su cabeza. El colegiado no vio el penalti claro y fue el VAR el que le llamó a revisión.

Samardzic, en el momento de máxima tensión, fusiló a la escuadra para añadir más épica a la historia. En el minuto 98, la Atalanta completó la gesta. Estará en los octavos por vez primera desde que lo hiciera en 2021, hace ya cinco años.