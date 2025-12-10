La Atalanta complica la vida al Chelsea

El Chelsea se complicó el 'top 8' al perder en Bérgamo contra lA Atalanta, que remontó el gol inicial de Joao Pedro para llevarse los tres puntos y el provisional y sorprendente tercer puesto de la tabla.

Los tantos de Gianluca Scamacca y de Charles de Ketelaere en la segunda mitad dieron un triunfo a los italianos que les permite llegar a las dos últimas jornadas con serias opciones de meterse directamente en los octavos de final, al tiempo que dificulta al Chelsea, que se las prometía muy felices tras meterle tres al Barcelona hace dos semanas.

Sin embargo, esa victoria ante los blaugrana parece haberle sentado más mal que bien a los 'Blues', que han perdido dos partidos (Leeds United y Atalanta) y empatado otros dos (Arsenal y Bournemouth) desde entonces. Además, en estos cuatro encuentros solo han marcado tres goles y han recibido seis.

Con un equipo con muchos cambios y con una defensa de urgencia, el equipo de Enzo Maresca se adelantó a los 25 minutos gracias a un centro de Reece James que desvió en el primer palo Joao Pedro. El árbitro lo anuló inmediatamente por fuera de juego de James, pero tras consultarlo por el VAR descubrió que el capitán estaba en posición reglamentaria y el tanto subió al marcador.

Con el 0-1, el Chelsea pudo aumentar su ventaja en una doble volea de James desde la medialuna del área. La primera se la blocó un defensa, la segunda se marchó rozando el palo derecho del portero de la Atalanta.

Ese error le costaría muy caro al Chelsea en la segunda mitad, cuando Gianluca Scamacca, un viejo conocido de la Premier League tras un fugaz e infructuoso paso por el West Ham United, empató el encuentro al rematar completamente solo un centro de De Ketelaere. Los centrales del Chelsea fallaron al cubrir al delantero italiano.

Pero lo peor para el Chelsea aún estaba por llegar. Además de lesionarse Wesley Fofana por un golpe en la cara, a siete minutos del final, De Ketelaere se internó en el área, con mucho espacio por delante, y sacó un disparo seco y raso en el que Robert Sánchez pudo hacer mucho más.

El balón iba por su palo y aunque llegó a tocarlo, no pudo evitar que entrara y supusiera el triunfo de una sorprendente Atalanta, que tras seis jornadas de esta Champions se asienta en la tercera plaza con trece unidades. En enero podrá asegurar los octavos de final al recibir al Athletic Club y visitar al Royale Union.

El Chelsea, por su parte, se queda undécimo con diez unidades, a la espera de que se resuelva este miércoles la otra mitad de la jornada. Los de Maresca aún tienen que recibir en Stamford Bridge al Pafos, en principio tres puntos que deberían conseguir, y cerrarán la fase de grupos visitando al Nápoles.