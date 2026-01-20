Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - MónacoBodo/Glimt - Manchester CityDónde ver Real Madrid - MónacoAlineación Real Madrid hoyClasificación ChampionsBarça - DubaiDónde ver Barça - DubaiReal Madrid - Atlético SupercopaEstrada FernándezBrahimDroConvocatoria BarcelonaLesión Ferran TorresJuan HernándezOpen Australia hoyRaúl MoroHorario AlcarazBarcelona - Athletic SupercopaEtapa 1 Tour Down UnderJulián ÁlvarezTer StegenTopuriaCruces Copa del ReyUFC 324Mercado de Fichajes hoyLey de SucesionesArbeloaHaciendaMaldini
instagramlinkedin

CHAMPIONS

Atalanta - Athletic Club: Horario y dónde ver el partido de Champions League

A qué hora y dónde ver el Galatasaray - Atlético de Madrid de Champions League

Athletic Club, en su empate con el PSG (0-0) de la Champions League

Athletic Club, en su empate con el PSG (0-0) de la Champions League / Estadio Deportivo

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Atalanta y Athletic Club se enfrentan este miércoles 21 de enero en San Mamés en el partido de la Jornada 7 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Atalanta - Athletic Club y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Raffaele Palladino llegará al partido tras una victoria contra el Chelsea (2-1), una victoria contra el Frankfurt (3-0), una victoria contra el Marsella (1-0) y un empate con el Slavia Praga (1-1), por lo que está ubicado en el puesto número 5 con 13 puntos y +2 en el diferencial de goles.

El Athletic Club tiene su 'nuevo 'juguete'

El Athletic Club tiene su 'nuevo 'juguete'

Por su parte, los comandados por Ernesto Valverde registraron un empate con el PSG (0-0), un empate con el Slavia Praga (0-0), una derrota contra el Newcastle (2-0) y una victoria sobre el Qarabag (3-1), posicionándose en el 28.º puesto con 5 puntos y -5 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL ATALANTA - ATHLETIC CLUB DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Atalanta y Athletic Club, correspondiente a la Jornada 7 de la Champions League, se disputa este miércoles 21 de enero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATALANTA - ATHLETIC CLUB DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Atalanta y Athletic Club se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL