Atalanta - Athletic Club: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Atalanta y Athletic Club se enfrentan este miércoles 21 de enero en San Mamés en el partido de la Jornada 7 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Atalanta - Athletic Club y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Raffaele Palladino llegará al partido tras una victoria contra el Chelsea (2-1), una victoria contra el Frankfurt (3-0), una victoria contra el Marsella (1-0) y un empate con el Slavia Praga (1-1), por lo que está ubicado en el puesto número 5 con 13 puntos y +2 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Ernesto Valverde registraron un empate con el PSG (0-0), un empate con el Slavia Praga (0-0), una derrota contra el Newcastle (2-0) y una victoria sobre el Qarabag (3-1), posicionándose en el 28.º puesto con 5 puntos y -5 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL ATALANTA - ATHLETIC CLUB DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Atalanta y Athletic Club, correspondiente a la Jornada 7 de la Champions League, se disputa este miércoles 21 de enero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATALANTA - ATHLETIC CLUB DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Atalanta y Athletic Club se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.