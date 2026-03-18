Arturo Vidal avisa al Newcastle: “90 minutos en el Camp Nou no es mucho tiempo, es una eternidad”

La expectación por la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones entre FC Barcelona y Newcastle de este miércoles 18 de marzo no para de crecer. Arturo Vidal, exjugador blaugrana, advirtió a las 'urracas' de la dificultad que tiene el Spotify Camp Nou en las grandes noches.

El 'King' aludió al juego intenso que caracteriza a la Premier League, considerada para muchos como la mejor liga del mundo, pero aclaró que el 'ritmo' y los recursos financieros del Newcastle no servirán de nada ante la grandeza que envuelve al Spotify Camp Nou. “Newcastle llega con sus grandes recursos financieros y la intensidad típica de la Premier League, pero entran a un templo al que poco le importa tu dinero", aclaró el chileno.

La posesión de los 'culés' dirigida por Pedri, junto a la alta presión de los de Flick, puede hacer un infierno de los 90 minutos que dará la noche europea. Porque tal como dice Vidal: “90 minutos en el Camp Nou no es mucho tiempo, es una eternidad”.

Casi 63 mil 'almas' presenciarán el encuentro este miércoles, transformando el estadio en el corazón de la ciudad condal. El Barça quiere la sexta y los jugadores intentarán ganar el 'choque' demostrando su identidad culé en el juego.

"En el Camp Nou, el terreno de juego es demasiado grande, el balón circula demasiado rápido y la historia pesa demasiado", afirmó el mediocentro del Colo-Colo.

El enfrentamiento, que terminó 1-1 en la ida, será un duelo de 'titanes', en donde la potencia física y la velocidad del conjunto de Eddie Howe competirá contra el dominio del balón y la presión alta de los 'soldados' de Flick.

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Newcastle y FC Barcelona disputando un centro peligroso en el St James' Park / Valentí Enrich / SPO

Tal como dice Vidal: "Esta semana, Newcastle descubrirá que 90 minutos en Barcelona son como correr tras quimeras durante una eternidad. Sufrirán, porque a este nivel, así son las cosas". No le falta razón al chileno, que sabe bien lo que es jugar tanto de local como visitante en el 'templo blaugrana'...