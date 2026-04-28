Arteta: "Venimos a hacer historia"

El Estadio Metropolitano acoge la ida de semifinal de la Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal este miércoles 29 de abril, en la lucha por alcanzar la final de Budapest en el Puskás Aréna. Los guerreros de 'Cholo' Simeone, que avanzaron de ronda 'por los pelos' ante el FC Barcelona, y los 'gunners', imbatidos en la competición, se enfrentarán a las 21:00 h por el pase a la final.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, respondió a las preguntas de la rueda de prensa previa a uno de los partidos más importantes de la temporada para los 'gunners', en donde el equipo inglés puede hacer historia, junto a Martin Ødegaard. "Es el escenario en el que queremos estar, nos lo hemos ganado. Tenemos la oportunidad delante de nosotros y tenemos que atacarla", expuso el técnico español.

La tensión por pasar a la final en la penúltima ronda de la competición 'rey' es máxima. Sin embargo, el Arsenal está motivado para confrontar a los 'colchoneros'. "Es la mejor parte de la temporada, todo el mundo está motivado y con ganas. La ambición es enorme, sabemos que podemos hacer historia y queremos hacerla", explicó Ødegaard.

Queremos ganarlo todo. Queremos ganar mañana y después estar concentrados en el siguiente partido Martin Ødegaard — Capitán del Arsenal

Tras la debacle ante el Manchester City que complicó el título liguero de la Premier League, el Arsenal sacó una ventaja de tres puntos en el siguiente encuentro ante el Newcastle (1-0) que le hace recuperar el primer puesto. Asimismo, los 'sky blues' tienen un partido menos, pero Arteta respira más tranquilo con la victoria en Premier para disputar el partido de este miércoles.

Los jugadores del Arsenal celebrando un gol / EUROPA PRESS

"La victoria contra el Newcastle fue espectacular. Nos da mucha confianza, es increíble estar aquí por segundo año consecutivo. Queremos ganar y ser dominantes", afirmó Arteta.

Cuando ha sido preguntado por su contrincante, el entrenador español no ha dudado en alabar al Atleti y a su entrenador: "El Atleti tiene muchas fortalezas, como nosotros. Generan mucha energía en este estadio". Para Arteta es un "gran equipo" y el 'Cholo' es "un referente absoluto", al cual siempre ha admirado.

Sabemos la dificultad del partido. Mañana tenemos que jugar con esa confianza que hemos ido mostrando Mikel Arteta — Entrenador del Arsenal

Las declaraciones de Arteta han dejado claro que el Arsenal está preparado para el duelo. El español cree que el Arsenal tiene "las herramientas para ser dominantes" y van "a aprovechar la oportunidad al máximo" en un "partido bonito" en el que los gunners se quieren imponer.

Hemos demostrado en Europa, en cualquier terreno de juego, de lo que somos capaces. Venimos aquí a ganar el partido Mikel Arteta — Entrenador del Arsenal

"Hace 7 años este equipo no jugaba la Champions, lo que hemos conseguido es para enmarcar. Hemos trabajado mucho y queremos aprovechar la oportunidad. Mañana tenemos que demostrar de lo que somos capaces", añadió Arteta.

Sobre las semifinales de la campaña pasada contra el PSG, en donde cayeron por un global de 3-1, el técnico 'gunner' asegura que ahora tienen más experiencia y ese partido les hizo aprender.

Bajas del Arsenal

"Havertz está fuera y Eze estará listo para mañana", comentó Arteta.

Nicolas Jover, encargado del balón parado en el Arsenal, junto a Saka / INSTAGRAM

Por lo que concierne a Calafiori y Saka, ambos están disponibles para el partido. Aparte de Havertz, el que se perderá el encuentro por lesión será Timber, del que se desconoce aún el tiempo de baja.

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Sin duda, la ida de semifinales entre Atlético de Madrid y Arsenal será un partido clave para ambos en la temporada, pero recordemos que quedará una vuelta que decidirá quién obtiene el pase a la final y con ello, la oportunidad de levantar la Liga de Campeones.