Arteta: "Sentimos dolor, pero esto es el deporte"

El Arsenal cayó en la tanda de penaltis de la final de la Champions League ante el PSG en lo que es una derrota muy dura para Mikel Arteta, el artífice de un gran proyecto en Londres que ha podido culminar con la Premier League, pero no con la Liga de Campeones.

Se ha quedado a las puertas. "Hay que dominar las emociones. Sentimos dolor, pero esto es el deporte. Siento orgullo por mis jugadores, somos conscientes de lo que hemos hecho. Cuando estás tan cerca frente a un equipo del PSG... que tiene tantos recursos", dijo el técnico 'gunner' a Movistar tras el partido. “Duele mucho no haber conquistado el título. Teníamos unas ganas enormes".

“’No hemos perdido ni un solo partido, pero esta es la realidad”, recalcó.

"Estar tanto en bloque bajo no es lo que queríamos. El PSG es muy bueno a nivel individual, hemos estado muy cerca, pero no hemos tenido ese pelín de suerte", añadió, antes de felicitar al “mejor equipo del mundo. Son muy buenos. Lo que ha hecho Luis Enrique tiene un mérito enorme".

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, delante de la Champions League en Budapest / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Más tarde, en rueda de prensa, el donostiarra afirmó que "ha estado cerca y ha faltado un pelín de suerte necesario".

"Lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo podremos vivir de otra manera. Hay que felicitar al PSG con recursos para todo", recalcó el técnico.

Sobre los lanzadores de penaltis, el técnico del conjunto inglés dijo que asumieron la responsabilidad "los que podían. Nos faltaban jugadores como Havertz, Bukayo Saka u Odegaard, especialistas que no estaban. Los que tiran son diferentes a los que estaban. Hay que tener acierto", añadió Arteta.

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El Arsenal tiene mañana programada una rúa para celebrar la Premier. Una celebración que ya no será lo mismo con la derrota en Budapest: "Ahora necesito descansar, ha sido un año muy largo. Estoy agradecido a todo el mundo, pero ahora quiero descansar. Después tomaremos decisiones importantes, si queremos claramente pasar a nivel superior”.