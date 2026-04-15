Arteta saca pecho y manda un recado a sus rivales de la Premier: "Somos el único equipo inglés en semifinales"

Liberado, después de acumular tensión durante noventa minutos viendo que el Sporting vendió cara su piel. Mikel Arteta, por segundo año consecutivo, mete al Arsenal en semifinales de la Champions League, un título que se resiste históricamente en el norte de Londres.

En la penúltima ronda, los 'gunners' se medirán al Atlético de Madrid, en una reedición del encuentro de la fase liga donde los ingleses masacraron por 4-0 a los de Diego Pablo Simeone. El duelo de ida, no obstante, no será hasta la última semana de abril (28-29).

El donostiarra estaba "muy feliz" por el trabajo de sus jugadores y, especialmente, por la siempre sufrida afición del Arsenal. "Es un momento increíble. Estamos entre los cuatro mejores equipos de Europa. Estoy muy contento por nuestra gente. Estamos por segundo año en semifinales, algo que no se había logrado en los 140 años de historia de este club", decía el técnico de los londinenses.

El entrenador vasco pasó por los micrófonos de 'Movistar' y reconoció que el sufrimiento es parte del fútbol. "Estamos equivocados si pensamos que va a ser un camino de rosas. Estamos vivos en la Premier y en la Champions. Somos el único equipo inglés en semifinales. No somos perfectos, tenemos que mejorar, pero estamos en semifinales. Ahora vamos a Manchester a intentar ganar. Parece que estamos en una mala situación a juzgar por todo lo que se ha hablado en las últimas 48 horas, aunque no es así".

Rice celebra su gol contra el Leverkusen / Neil Hall

Declan Rice, sobre el Atleti

Noticias relacionadas

También pasó por zona mixta Declan Rice, héroe del Arsenal el curso pasado con aquellos dos impresionantes tiros libres contra el Real Madrid. El centrocampista 'gunner' se refirió a la eliminatoria contra el Atlético de Madrid y dejó un incierto: "Ya nos medimos a ellos en la liguilla. Sabemos qué esperar".