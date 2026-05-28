Arteta se rinde a Luis Enrique: "Es un ejemplo para todos"

A pocos dias de la final de la UEFA Champions League entre Arsenal y Paris Saint-Germain en el Puskás Aréna de Budapest, Mikel Arteta compareció en una entrevista concedida a MARCA en la que repasó el gran momento de su equipo, analizó el duelo frente al conjunto parisino y dedicó unas palabras de admiración a Luis Enrique, con quien compartió vestuario en el FC Barcelona.

El técnico vasco afronta el partido más importante de su carrera como entrenador con plena confianza en sus jugadores. "Estoy muy confiado. Durante 90 minutos, esto será hora del espectáculo", aseguró Arteta, convencido de que el Arsenal llega preparado para competir por la primera 'Orejona' de su historia.

Arteta: "Y ahora estamos deseosos de levantar la Champions" / Agencias

El entrenador 'gunner' reconoció que conquistar recientemente la Premier League ha supuesto una liberación emocional para el vestuario después de varias temporadas quedándose a las puertas del título. "Hay una parte de alegría y otra de quitarse un peso de encima. Eso debemos utilizarlo ahora como un tsunami de emoción, ilusión y hambre para ganar la Champions", explicó.

Arteta también recordó las dificultades que ha atravesado el Arsenal durante la temporada, especialmente a causa de las lesiones. "Si pongo todas las lesiones en una máquina y le pido las probabilidades de ganar la Premier, seguramente me habría dado un 2%", afirmó. Sin embargo, destacó la capacidad del equipo para reinventarse y mantenerse competitivo durante toda la campaña. "Mi trabajo es buscar nuevas fórmulas para acabar ganando", añadió.

Uno de los nombres propios de la previa fue Luis Enrique. Ambos coincidieron en el Barcelona cuando Arteta daba sus primeros pasos en el fútbol profesional y el asturiano ya era uno de los líderes del vestuario azulgrana. El técnico del Arsenal recordó aquella etapa con cariño y elogió la personalidad del entrenador del PSG.

Mikel Arteta en un entrenamiento junto a Luis Enrique y Zenden / P. LARGO / Sport

"Lo recuerdo muy bien por cómo trataba a los jóvenes y por lo que representaba como jugador. Como entrenador ha tenido el liderazgo de seguir su camino pese al ruido que había alrededor y terminar ganando de la manera que lo ha hecho. Es un ejemplo para todos", señaló.

Además, el técnico vasco quiso poner en valor el crecimiento competitivo de varios futbolistas españoles de su plantilla, especialmente Martín Zubimendi, David Raya y Mikel Merino, todos ellos convocados por Luis de la Fuente para el Mundial de 2026. Sobre Zubimendi, defendió su rendimiento pese a las recientes suplencias. "Ha jugado partidos y situaciones que nunca había vivido. Le hemos dado algo de oxígeno pensando precisamente en estos encuentros decisivos", explicó.

El Arsenal buscará este sábado levantar la primera Champions de su historia frente a un PSG que quiere conquistar la segunda consecutiva tras la 'Orejona' lograda el pasado curso.