Arteta responde a Luis Enrique: "Estamos aquí para arrebatarles su estatus"

Menos de 24 horas para que el Puskás Aréna de Budapest se convierta en el epicentro del fútbol europeo. Arsenal y Paris Saint-Germain se disputarán este sábado 30 de mayo (18:00 h) la Champions League en una final histórica para ambos clubes. Los 'gunners' afrontan apenas la segunda final de su historia en busca de su primera 'Orejona', mientras que el conjunto de Luis Enrique quiere revalidar el título conquistado el pasado curso y seguir reinando en Europa.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, compareció este viernes ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la final. Después de derrotar en semifinales al Atlético de Madrid en una eliminatoria igualada, que se decició por detalles, la entidad 'gunner' confía plenamente en sus capacidades y tratará de imponerse al vigente campeón: "La preparación ha sido excelente y muy positiva. Estamos aquí porque nos lo hemos ganado. Mañana tenemos que ganarnos el derecho a ganar el trofeo", afirmó.

Paris (France), 07/05/2025.- PSG head coach Luis Enrique (L) and Arsenal head coach Mikel Arteta (R) follow the UEFA Champions League semifinal 2nd leg soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC, in Paris, France, 07 May 2025. (Liga de Campeones, Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

El técnico vasco dejó un mensaje contundente después de que Luis Enrique hablara de favoritismos horas antes: "Son los vigentes campeones y se han ganado el derecho a ser los favoritos. Sin embargo, estamos aquí para arrebatarles el estatus de campeón".

Tras conquistar la Premier League 22 años después, el Arsenal quiere culminar una campaña histórica levantando la primera Champions de su historia. Arteta insistió en que el éxito doméstico no ha frenado la ambición del vestuario. "Ganamos el primero y queremos el segundo. Tiene que ser una plataforma para alcanzar metas más ambiciosas. El equipo es capaz y lo ha demostrado", señaló.

Arteta elogia a Luis Enrique

Más allá del mensaje desafiante hacia el PSG, el técnico 'gunner' también tuvo palabras de admiración para Luis Enrique, al que considera una referencia desde hace años. Ambos coincidieron en el FC Barcelona cuando Arteta comenzaba su carrera y el asturiano era uno de los líderes del vestuario azulgrana.

Arteta coincidió con Luis Enrique / Agencias

"Siempre ha sido una referencia para mí, desde que era jugador. Lo que ha hecho como entrenador y lo que ha conseguido en el PSG es espectacular. Puedes ver perfectamente sus huellas en este equipo, en su mentalidad y en su identidad futbolística", explicó.

Arteta también recordó la eliminación sufrida el año pasado ante el conjunto parisino y aseguró que aquel golpe ayudó al equipo a crecer competitivamente. "Aprendimos mucho de esos partidos. Cuando los volví a ver, me di cuenta de lo cerca que estuvimos. Fue bastante injusto. Pero, ahora la historia es diferente y estoy seguro de que mañana haremos un gran partido", comentó.

El técnico confirmó además que prácticamente toda la plantilla estará disponible para la final. Timber y Madueke están en condiciones de jugar, mientras que Ben White es la única baja confirmada.

"Es el partido que todos quieren jugar"

Durante la comparecencia, Arteta quiso destacar el ambiente que rodea al vestuario londinense antes de la gran cita europea. "Miro alrededor y veo ilusión, hambre y ganas de competir. Es el partido más importante del fútbol y todos quieren formar parte de él", afirmó.

El entrenador vasco insistió varias veces en la necesidad de afrontar la final con personalidad. "Tenemos la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia del club. Tenemos que jugar con seguridad, valentía y deseo de ganar", subrayó.

Arteta, con el trofeo de la Premier / TOLGA AKMEN / EFE

Odegaard y Saka también creen

Antes de la intervención de Arteta hablaron Martin Odegaard y Bukayo Saka, dos de los futbolistas capitales del Arsenal. El capitán noruego rebajó la presión alrededor del equipo y destacó la madurez del grupo antes de la final. "Sabemos perfectamente lo que significa este partido, pero el equipo está preparado", aseguró.

Saka, por su parte, dejó claro que el vestuario es plenamente consciente de la oportunidad histórica que tiene por delante. "Podemos escribir la historia del club ganando la primera Champions y eso ya es motivación suficiente", afirmó el extremo inglés. El internacional británico también reveló que Thierry Henry le escribió antes de la final para transmitirle apoyo. "Va a estar aquí y eso significa mucho para mí" explicó.