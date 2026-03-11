Arteta recibe una dosis de su 'propia medicina'

La 'eterna' posesión de los 'Gunners' no dio sus frutos en Alemania. El Bayer Leverkusen frenó las 'embestidas' de un Arsenal que no pudo transformar las ocasiones hasta el minuto 89. La 'ley del ex' se impuso en el BayArena cuando Kai Havertz consiguió el 1-1 desde el punto de penalti, después de saltar al terreno de juego en el minuto 74 por Gyökeres.

Con un pleno de victorias, el Arsenal no disputaba la Champions desde finales de enero en su victoria por 3-2 ante Kairat Almaty en fase de grupos. En cambio, los alemanes se enfrentaron al Olympiacos hace escasas semanas en un partido en donde el marcador quedó a 0 para ambos equipos.

En un partido de 'tú a tú', ningún equipo consiguió imponerse por completo en el partido. Una ocasión de Bukayo Saka a balón parado en los primeros minutos del partido sembró el miedo en el cuerpo de los alemanes, pero esta se acabó perdiendo por la 'línea de cal'.

Alejandro Grimaldo disputando el balón contra Martin Zubimendi / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

A través de varias posesiones y contraataques, el equipo local logró tener más peligro durante toda la primera mitad, en donde se impuso al dominio de los 'Gunners'. Pese al control del esférico, el Arsenal no brilló durante la primera parte, Gabriel Martinelli fue el único 'rayo de luz' del equipo inglés. El brasileño dejó 'destellos' de calidad durante el partido, hasta el punto de dejar sin aire al BayArena con un larguerazo que salió desde su pierna zurda en el minuto 19.

La amonestación en los primeros instantes del encuentro no paró a Robert Andrich. El capitán del Leverkusen logró materializar el 1-0 con un 'testarazo' desde el segundo palo en el minuto 2 de la segunda parte. Un gol que pudo no haber existido si el turco Umut Meler hubiese mostrado la segunda amarilla a Andrich en el choque con Gyökeres, que sucedió durante el primer tiempo.

Una dosis de su 'propia medicina' fue lo que recibió el Arsenal. Horas antes, el club alemán publicó una foto que hacía referencia a la efectividad del club inglés a balón parado, pero el equipo de Kasper Hjulmand encontró la clave, no solo de impedir otro tanto con la pelota parada, sino también de hacer un gol desde una de las esquinas del 'BayArena' a los 'reyes' de la jugada ensayada.

Champions

A falta de 5 minutos para el final del partido, Noni Madueke, reemplazo de Saka, el emblema del club, saltó al campo en el 60' y consiguió zafarse de dos jugadores del Leverkusen en una jugada en banda derecha, precedida de una larga posesión de los 'Gunners'. Cuando el inglés pisó el área, un leve contacto de Malik Tillman lo derribó y el colegiado turco se llevó el silbato a la boca. La decisión táctica de Arteta originó el empate en los minutos finales del encuentro 'a manos' de Kai Havertz, el ex del Leverkusen, que fue aplaudido al pisar el terreno de juego. El alemán ajustó el balón en el hemisferio izquierdo de la portería de Janis Blaswich, igualando el marcador.

Noticias relacionadas

El jugador del Arsenal Kai Havertz celebra el 1-1 / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

La 'pena máxima' salvó al Arsenal de su primera derrota en la presente temporada de la Champions League, pero el Leverkusen demostró de lo que es capaz. Si el equipo alemán 'huele sangre' en el Emirates Stadium, no se lo pensará dos veces para truncar la impresionante temporada del equipo inglés. Los 'Gunners' tendrán que encontrar la manera de abrir las líneas de los alemanes para detener al 'equipo de la fábrica'.