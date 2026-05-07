Arteta - Luis Enrique: historia española en la Champions

La final de la Champions League de 2026 en Budapest tendrá acento español. Y es que en ambos vestuarios del Puskas Arena se darán las instrucciones en nuestro idioma. Por primera vez en la historia de la competición, dos entrenadores españoles entrenarán a los dos contendientes de la final.

Con el pase del Paris Saint-Germain de Luis Enrique este miércoles tras tumbar al Bayern de Múnich, el conjunto parisino se enfrentará al Arsenal de Mikel Arteta el 30 de junio en la final de la Liga de Campeones. El conjunto londinense eliminó al Atlético de Madrid en las semifinales este martes. Ambos se unen a Rafa Benítez, con el Liverpool, y a Pep Guardiola, con el Manchester City, como técnicos españoles finalistas con clubes no españoles.

Además de ellos, los otros entrenadores españoles que han llegado a la final de la Champions han sido el primer entrenador de la historia campeón del torneo, José Villalonga (campeón 2 veces en 1956 y 1957), Miguel Muñoz Mozún (4 veces finalista y ganador en 1960 y 1966) y Vicente del Bosque (campeón 2 veces en 200 y 2002), todos con el Real Madrid, además de Enrique Orizaola, una vez finalista con el FC Barcelona en 1961.

Ambos se enfrentaron ya en las semifinales de la Champions de la temporada pasada. En esa ocasión Luis Enrique venció a Arteta por 0 goles a 1 en el Emirates Stadium y volvió a ganar por 2 goles a 1 en el Parque de los Príncipes, pasando a la final y, eventualmente, ganándola en el Allianz Arena de Múnich, precisamente el mismo escenario del partido de este miércoles que certificó la clasificación francesa.

Los contextos, aun así, serán muy diferentes. Mientras Luis Enrique buscará revalidar el título (y conseguir su tercero tras el ganado con el Barça en 2015), Mikel Arteta tiene el reto de conseguir la primera 'Orejona' de la historia de los 'gunners' en su primera final de este torneo como primer entrenador.

De ganar el asturiano, igualaría a Pep Guardiola con tres títulos. El actual entrenador 'cityzen' ganó al trofeo dos vences con el Barça (2009 y 2011) y otra vez con el City, en 2023. Con los mancunianos también llegó a una final, en 2021 cuando perdió ante el Chelsea.

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Lo que sí es seguro es que con cualquiera de los dos vencedores, España igualará a Italia en lo más alto del podio de entrenadores españoles laureados en la Liga de Campeones. El país vecino suma 13 títulos, mientras que España se coloca actualmente con 12. Ambos pueden escribir otra página de la historia española en la Champions League. Se decidirá todo en Budapest.