Arteta le tiene la matrícula cogida a Simeone

Ya tenemos semifinales de Champions League: por un lado del cuadro, Paris Saint-Germain y Bayern Múnich buscarán un billete a la gran final de Budapest; por el otro, Atlético de Madrid y Arsenal harán lo propio. Un rival muy duro para Diego Pablo Simeone y los colchoneros, que, si echan la vista atrás a su precedente más reciente ante los ‘gunners’, sabrán que será una eliminatoria intensa y que les exigirá su mejor versión durante los 180 minutos, si es que no hay prórroga.

Hace realmente poco que ingleses y españoles se vieron las caras. Fue hace cinco meses, en la jornada 3 de la fase liga de la Champions League, y el Arsenal vapuleó al Atlético de Madrid. Un 4-0 incontestable que se cocinó en la segunda parte: Gabriel abrió la caja de los truenos a balón parado en el 57 y Martinelli, con un disparo a la cepa del poste, firmó el 2-0 en el 64. El Arsenal sabía que ese era el momento de morder y Gyökeres, con un doblete en tres minutos, redondeó la goleada (4-0).

El Arsenal saca los colores al Atlético de Madrid, Julián continúa sin ver portería / Champions

Ese ha sido el único cara a cara entre Mikel Arteta y Diego Simeone, y parece que el vasco le tiene la matrícula cogido. El Arsenal es el cuarto equipo que más posesión de balón promedia en la actual Premier League con un 56,4 %, pero contra el Atlético solo registró un 51 %. No obstante, disparó 19 veces (8 entre los tres palos), sacó mucho rédito del balón parado (como de costumbre desde que está Jover en el cuerpo técnico) y solo intentó 37 pases más que el cuadro colchonero (421 a 394).

Mikel Arteta está en semifinales de Champions League / EFE

El Atleti se encontró con un equipo fuerte por arriba, que le dejaba el balón en algunas ocasiones para intentar generar algo y que intentaba no ceder espacio a la espalda de la zaga para que corriesen. Aquello que tanto daño hizo al Barça, con Simeone o Lookman en las alas, y con Griezmann poniendo a correr a Marcos Llorente al primer toque.

Varios matices

Pero esa goleada y único precedente entre Simeone y Arteta tiene varios matices: ese Arsenal estaba en su mejor versión, o en un nivel muy cercano a ella; se jugó en territorio inglés y no estaban jugadores como Lookman, que han caído de pie en el cuadro rojiblanco y han dado capacidad de desborde a un equipo soso en el uno contra uno.

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Ahora habrá envite en el Metropolitano. El de ida será allí; estará el nigeriano, si nada lo impide, y el Arsenal despierta más dudas que certezas, tras darle vida al Manchester City de Pep Guardiola en la Premier League y liquidar al Sporting de Portugal con un justísimo 1-0 en el global en cuartos de final de la Champions League. ¿Será capaz de volver a imponer la ley ante el siempre difícil Simeone?