CHAMPIONS LEAGUE
Arteta se la juega en una semana: "Sabemos lo que tenemos que hacer"
El Arsenal se juega dos títulos en una semana, ya que además de la Champions League, disputará la final de la EFL Cup contra el Manchester City este domingo en Wembley
El Arsenal afronta esta semana la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Bayer Leverkusen con el calor de su afición en el Emirates Stadium (martes 17 de marzo, 21:00h CET) y con un empate a uno que deja abiertas todas las posibilidades para el equipo de Mikel Arteta.
En la rueda de prensa de este lunes, el entrenador español, descartó a Jurrien Timber y a Martin Odegaard para este partido y lanzó un aviso tras el empate del equipo de Kasper Hjulmand este fin de semana en la Bundesliga ante el Bayern de Múnich.
"Viendo cómo jugaron contra el Bayern de Múnich el fin de semana, me espero algo muy similar. Un equipo muy bien entrenado, con una estructura muy clara y jugadores individuales de gran calidad. Sabemos lo que tenemos que hacer, y delante de nuestra afición, con nuestra gente, poniendo toda la energía del mundo, esperamos conseguirlo", dijo.
El técnico 'gunner' también habló de uno de los nombres propios este fin de semana, Max Dowman, el goleador más joven de la historia de la Premier League con 16 años y 73 días.
"Estoy muy orgulloso de lo que hizo, algo muy difícil, pero esto es fútbol y lo que hiciste hace unos días ya no importa, ahora toca lo siguiente", dijo Arteta. "Tenemos a un grupo de líderes que le pueden guiar bien. Lo más importante también es su familia, y él está en un muy buen lugar en ese sentido. Todas las experiencias que tienen los jugadores y que pueden compartir y explicar son muy útiles porque probablemente esté pasando por cosas que algunos de nosotros en el pasado hubiéramos vivido a su edad, no muchos, pero Martin (Odegaard) es un muy buen ejemplo".
El Arsenal se juega dos títulos en una semana, ya que el fin de semana podría levantar la primera copa en el club en seis años, con la disputa de la final la EFL Cup este domingo en Wembley ante el Manchester City.
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