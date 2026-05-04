Arteta: "Si juega o no Julián no me condiciona"

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, compareció en rueda de prensa en la previa del partido de la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Atlético de Madrid en el Emirates Stadium para valorar las posibilidades de su equipo de clasificarse a la gran final tras el empate de la ida (1-1).

“Saldremos al campo como bestias, disfrutaremos del momento y daremos lo mejor de nosotros”, decía Arteta. “Tenemos mucha hambre, es difícil describir lo que sentimos en noches como esta. Estoy impaciente. Siento la energía entre el equipo y nuestros seguidores. Este es el momento que queremos vivir juntos. Hemos trabajado duro como club y como equipo durante 20 años para estar de nuevo en esta posición. Y tenemos muchísimas ganas de llegar a la final.”

“Es una sensación de enorme emoción. Es difícil expresar el deseo de vivir ese momento, especialmente con nuestra gente frente a nosotros", añadió. “Han estado esperando mucho tiempo para tener una noche como esta. Así que mañana vamos a darlo todo, porque algo increíble va a suceder".

Sobre la posible recuperación de Julián Álvarez para este trascendental partido, Arteta afirmó que "no es algo que me pueda condicionar. Nos adaptaremos como siempre e intentaremos llevar el partido a donde nos beneficie a nosotros".

Arteta también confirmó que Martin Odegaard y Kai Havertz formarán parte del grupo pese a no haber entrenado sobre el césped del feudo inglés este lunes.

"Necesitamos opciones, necesitamos la capacidad de jugar partidos diferentes mañana, ya sea desde el principio o después, así que es una muy buena noticia para nosotros tenerlos a ambos de vuelta", dijo Arteta.

Havertz no ha jugado desde que se lesionó contra el Newcastle el mes pasado, mientras que Odegaard se perdió la victoria del sábado contra el Fulham por molestias tras haber sido sustituido en el partido de ida de la semana pasada en Madrid.

En el cuadro de bajas, Arteta no podrá contar con Jurrien Timber ni con Mikel Merino.

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"Tomamos la decisión de llevar a este equipo entre los mejores del mundo y aquí estamos. No creo que haga falta ningún mensaje, con lo que hay en juego, con esta ocasión, hay que ir a por ello", dijo el español, que no puede "prometer títulos, pero puede prometer trabajar día a día".