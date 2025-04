Arteta, el heredero de Guardiola: un elegido al que deben pedir perdón

Muchos se atrevieron a vender el discurso de que el Arsenal de Mikel Arteta ya estaba eliminado antes de jugar la vuelta de cuartos de final ante el Real Madrid y que la remontada en el Santiago Bernabéu era "inevitable". Desde la capital asumían que un equipo como el de Ancelotti, con Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Bellingham y compañía podía manejar a su antojo a unos jugadores que hace una semana les habían metido tres goles. No hay nadie más capaz de menospreciar de tal forma las capacidades de este Arsenal, que anoche demostró el error de todos aquellos que ya pensaban en unas semifinales PSG - Real Madrid y en un hipotético clásico en la final que ya es historia.

Todos estos sueños frustrados son culpa de Mikel Arteta. El principal artífice de una gesta para la historia del club 'Gunner', que regresa a unas semifinales de la Champions League 16 años después y lo hace por la puerta grande, con un recital futbolístico en el Santiago Bernabéu (1-2) que redondea la gesta que empezó con el doblete de falta de Declan Rice y el golazo de Mikel Merino en el Emirates Stadium. Un ejemplo de lo que es un entrenador (se podría escribir en mayúsculas) de un equipo con mentalidad ganadora, con una propuesta clara y unos jugadores de un talento inmenso entregados en cuerpo y alma a las órdenes de su técnico. Las comparaciones con Carlo Ancelotti son odiosas.

Todos aquellos que trataron de menos al técnico donostiarra hoy deberían ofrecer sus disculpas como ofrenda al buen fútbol y a la "mística" de la Champions, que no sólo recae en el Santiago Bernabéu y que también pertenece a aquellos conjuntos que van más allá del ruido ambiental y se atreven a jugar de tú a tú con un equipo 15 veces campeón. Bukayo Saka y Declan Rice firmaron los dos goles del Arsenal, en una victoria con 'marca' Arteta y agradecimiento a Pep Guardiola.

GUARDIOLA, MENTOR Y AMIGO

El mismo técnico del Arsenal, que ya había confesado en la previa del encuentro su llamada con Pep Guardiola porque "tenía ganas de hablar con él", volvió a referirse al técnico de Santpedor tras la victoria en el Bernabéu y el pase a semifinales en el bolsillo. "Lo he llamado yo esta mañana. Creo que si estoy aquí es en gran parte por él. Para mí como jugador y como entrenador fue una inspiración, y luego porque fue la persona que decidió apostar por mí, por meterme en su cuerpo técnico y por vivir cuatro años maravillosos al lado de él y creo que es un agradecimiento que le voy a tener para siempre. Si no, probablemente no estaría aquí sentado", reconoció.

Un ejercicio de humildad y de homenaje a quien apostó por él cuando todavía no era el entrenador de primer nivel que es hoy. Guardiola llama a Arteta en verano de 2016 para unirse a su proyecto en el Manchester City como técnico asistente, y ambos comparten casi 4 años de éxitos y de títulos, convirtiéndose en el absoluto dominador del fútbol inglés. Gracias a Pep, Mikel pudo formarse en la mejor de las escuelas hasta recibir la llamada soñada del Arsenal en diciembre de 2019, club del que había sido capitán durante sus cinco temporadas como futbolista.

Casi 6 años después, Mikel Arteta celebra en el Santiago Bernabéu la clasificación a semifinales de Champions tras una exhibición total y tiene el gesto de acordarse de el 'favor' de Pep. No todos serían capaces de actuar de tal manera en un momento de tanta euforia y tanta importancia para un proyecto construido a fuego lento.

UN ELEGIDO

"Una de las mejores noches de mi carrera", resumía el de San Sebastián a los micrófonos de 'TNT Sports' a pie de césped. "Era mi primera vez como entrenador aquí, y hoy me di cuenta de que todo es posible en este estadio, porque genera tanto caos, tanta energía. Estos jóvenes jugadores no habían llegado a esta situación antes, así que ha sido extraordinario. Creo que demuestra la capacidad del equipo, que contra cualquier rival, cuando estamos en nuestro mejor momento, podemos rendir al máximo. Lo único que habíamos hablado en los últimos tres días es que saldríamos aquí a ganar". Y vaya si han cumplido su promesa.

El Arsenal silencia el Bernabéu y deja al conjunto blanco fuera de la Champions / Champions

Arteta ha demostrado ser un elegido, un tipo paciente y trabajador al que le han dejado el margen suficiente para obtener resultados y para devolver al Arsenal al lugar que se merece en Europa. Ganen o pierdan esta Champions, lleguen o no a la final, ha conseguido despertar la ilusión de una afición que ha tenido que tragar mucha tierra tras la salida de Arsène Wenger. Ahora sí, Mikel es el heredero definitivo. Por delante tendrán unas semifinales apasionantes frente al PSG de Luis Enrique, otro durísimo rival a batir en busca de la final de Múnich. "Va a ser muy hermoso", avisó Arteta.