Arteta evita la presión: "Estoy 'on fire'"

El Arsenal defiende una ventaja de 1 gol ante el Sporting CP de Portugal en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. En la previa del partido de este miércoles en el Emirates Stadium, el entrenador 'gunner', Mikel Arteta, escapó de hablar de la presión de pasar de ronda y aguantar la ventaja que tiene actualmente de seis puntos respecto al segundo clasificado, el Manchester City de Pep Guardiola.

"Estoy 'on fire'. Eso es todo. Nada más. Estoy soñando. He hecho mucho para llegar a esta posición. Porque sé cómo era este club. He luchado mucho contra viento y marea, y solo veo belleza, oportunidad. Quiero lograrlo para quienes han estado con nosotros en este camino. Se lo merecen, es increíble", decía Arteta en rueda de prensa.

El Arsenal de Arteta ha perdido tres de sus últimos cuarto partidos en todas las competiciones, perdiendo también un título nacional, y han empezado a surgir dudas con el equipo en la parte más trascendental de la temporada.

"No hay miedo. No tengo miedo en absoluto. Puro fuego. Solo eso. Es lo que quiero ver en los jugadores, en la gente y en mí mismo. Ir a cada oportunidad. Es increíble", añadía Arteta. "Tenía miedo cuando pensaba: si no lo conseguimos, no sé qué pasará con el club. ¿Ahora? Solo tengo propósito, pasión y dirección. Estamos en el mes de abril y tenemos una gran oportunidad delante de nosotros. Vamos a encararla y vamos a ir a por ella. Voy a ponerlo todo para eso".

Además, el técnico aseguró que también veía esa actitud en sus jugadores ante la semana más importante de su etapa en el Arsenal: "Es la oportunidad más grande que hemos tenido en seis años y medio".

Al ser preguntado por la imagen viral del aficionado del City usando una botella del Arsenal este fin de semana haciendo referencia a su posibilidad de perder la liga, el español quiso centrarse en los comentarios positivos.

"A mis jugadores les enseño a todas las personas que les aman por lo que están haciendo, algo sin precedentes en este club. Lo que intentamos lograr es difícil, desafiante y, a veces, accidentado. Se supone que debe ser así. Hay que afrontarlo", afirmó. "Estamos intentando hacer algo, en esta competición, que no se ha hecho en la historia del club, en 140 años. Eso demuestra la dificultad de la tarea".

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"Valoramos mucho nuestra posición actual. Queremos llegar a las semifinales. Llevamos 22 años en una posición muy sólida en la Premier League sin lograrlo. Así que conocemos la dificultad. Lo bueno es que es difícil", finalizó.