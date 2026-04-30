Arteta no entiende el arbitraje: "Hay decisiones que cambian la eliminatoria"

El Arsenal de Mikel Arteta salió con vida del Metropolitano tras empatar ante el Atlético de Madrid en la ida de semifinales de la Champions League, en un duelo marcado por la polémica arbitral. El técnico ‘gunner’ no escondió su frustración en rueda de prensa, especialmente por las decisiones relacionadas con los penaltis.

Arteta fue claro al analizar las acciones más controvertidas del encuentro: “Hemos tenido momento bueno y también dificultades. Hay decisiones que cambian la eliminatoria. Es un penalti claro a Eze que no entiendo como le llaman del VAR para que lo quite. Son penaltis los dos primeros penaltis. En la Premier no se hubiera pitado ninguno de los dos, pero en la Champions sí”.

El técnico insistió en su incomprensión ante la revisión arbitral posterior: “Es difícil de entender. Lo aceptas porque hay un criterio. Lo que pasa con Eze no lo entiendo. Que tengan que revisarlo 13 veces para quitar el penalti a este nivel me parece inaceptable”.

Más allá de la polémica, el entrenador también analizó el rendimiento de su equipo, especialmente en la segunda mitad. “El inicio de la segunda parte no me ha gustado. Me ha gustado más los últimos 15 - 20 minutos. Estamos acostumbrados a jugar cada tres días. El sábado, a volar y luego llegará el próximo partido”, indicó.

Sobre el resultado final, Arteta dejó una valoración matizada, reconociendo fases de superioridad pero también momentos de sufrimiento. “Ha habido momentos. Es un privilegio jugar en un ambiente así. Es una cosa impresionante. Hemos tenido momentos donde hemos sido superiores y hemos podido meter un gol más. En la segunda parte no hemos estado bien. Después de los cambios hemos sido el equipo que debíamos ser. A jugarse todo en Londres. Nosotros nos jugados la vida en Premier ante el Fulham y luego a pensar en el siguiente”, explicó.

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Con todo por decidir, la eliminatoria viajará a Londres, donde el Arsenal buscará hacer valer el empate conseguido en un escenario tan exigente como el Metropolitano.