Arteta avisó a Gyökeres: "Si no, no sirves para este nivel"

El Arsenal va como un tiro: líder indiscutible de la Premier League, pleno de triunfos en la Champions League y ocho porterías a cero de 11 posibles. Venció por la mínima al Fulham en Craven Cottage gracias a un inspirado Leandro Trossard y este martes recibe la visita de un Atlético de Madrid que, tras un inicio dubitativo, se ha encontrado a sí mismo.

El técnico de San Sebastián atendió a 'MARCA' en la previa del choque y aseguró llevar "con naturalidad" la presión impuesta sobre un Arsenal que encadena tres subcampeonatos en Inglaterra y fue semifinalista en la anterior edición de la Champions: "Hemos creado nosotros, con nuestro trabajo, unas expectativas grandes y esto forma parte del fútbol de élite. Además, son cosas que se generan fuera y no podemos controlarlas. Nosotros estamos más en el día a día, en que el equipo esté en la dirección en la que tiene que estar para que en abril o mayo, que es cuando se decide todo, estemos preparados".

Confianza en el sueco

Satisfecho con el mercado de fichajes, quiso trasladar su total confianza a un Viktor Gyökeres que suma tres dianas en 11 partidos como 'gunner' y encadena nueve sin ver puerta: "No podemos pretender cambiar a un jugador de contexto y que haga lo mismo al instante. Yo le dije a Viktor, en nuestro primer encuentro, que el número 9 que yo quería para el Arsenal era uno que cuando estuviera seis u ocho partidos sin marcar, lo aguantase anímicamente. Si no, no sirves para este nivel. Por eso, le tengo mucha fe", garantizó.

Elogios a Zubimendi y Simeone

Enamorado confeso de Martín Zubimendi, "que está haciendo su camino" y no debe ser comparado con Rodri, evidenció su excepcional impacto en la plantilla. "He visto a muchos mediocentros llegar a la Premier, viniendo de ser top en otras Ligas, y han sufrido, han tartado uno o dos años en ser ellos. La velocidad y naturalidad con la que se está adaptando es sorprendente", confesó.

Martin Zubimendi celebra tras marcar el 3-0 contra el Nottingham Forest / EFE/ANDY RAIN

Se verá las caras con Diego Pablo Simeone, un técnico al que se asemeja "más de lo que parece". "El Atlético es lo que es él y lo que transmite él. Y eso es muy complicado de conseguir y más aún hacerlo a ese nivel y durante tantos años. Me parece impresionante", expresó. Eso sí, para él "el Arsenal es el club más grande del mundo, porque es en el que estoy, el que amo, al que quiero hacer seguir creciendo".