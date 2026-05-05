CHAMPIONS LEAGUE
Arteta: "El árbitro ha estado muy bien"
El entrenador del Arsenal habló tras la victoria de los suyos y la histórica clasificación a la final de la Champions
EFE
Mikel Arteta, entrenador del Arsenal y finalista de la Champions League tras eliminar al Atlético de Madrid en el Emirates, no quiso entrar en polémicas con el árbitro y el posible penalti sobre Giuliano Simeone y dijo que el colegiado "ha estado muy bien".
"Ha estado muy bien, creo que no ha habido nada", respondió el español al ser preguntado por la actuación arbitral y el posible penalti sobre Giuliano en la segunda mitad cuando el Arsenal ya ganaba 1-0 con el tanto de Bukayo Saka.
Los 'Gunners' se clasificaron a la segunda final de su historia tras vencer al Atlético de Madrid y se medirán al Bayern de Múnich o al Paris Saint Germain el próximo 30 de mayo en Budapest.
"Ha sido una noche increíble Hemos hecho historia juntos. No podría estar más orgulloso por todo el mundo que trabaja en este club. El ambiente ha sido especial. Nunca había sentido esto en este estadio. Después de veinte años estamos en la final de la Champions".
Sobre la euforia de este momento, Arteta recordó que el próximo domingo disputan un partido vital por la Premier League contra el West Ham United y que están a tres victorias de ganar su primera Premier en 22 años. "Es genial, disfrutemos el momento, pero en cuatro días tenemos otro partido".
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Candidato sorpresa al banquillo del Real Madrid
- Bastoni regresa y decepciona al Barça: sigue sin apretar por su salida
- Ya es oficial: La DGT cambia las normas y confirma el carné de conducir categoría B para los menores de 18 años que cumplan una serie de requisitos
- Pini Zahavi gestionaría la oferta millonaria de Arabia al Barça por Raphinha
- ¡Cumbre de Deco con los agentes de Anthony Gordon!
- El giro final que acerca a Rashford al once del clásico
- LeBron James incendia las redes: 'Estoy arruinado