Javier Clemente no tiene pelos en la lengua. No los tenía cuando estaba en activo y mucho menos ahora, alejado de los banquillos. El entrenador vasco, siempre mordaz, ve al Real Madrid capaz de remontar la eliminatoria de cuartos de final frente al Arsenal, pese a que los blancos arrastran un 3-0 adverso de la ida.

"El Madrid puede remontar"

'Jabotxa' así lo reconoció en 'Radio Marca', donde fue preguntado por los partidos de Champions League de los equipos españoles, en especial, por la debacle blanca en Londres. “El Arsenal tuvo mucho culo. Repites ese partido y no le mete tres ni en broma”, dijo con su particular sorna. El de Barakaldo añadió que el Madrid aún tiene posibilidades de estar en semifinales y recurrió a la mística del Santiago Bernabéu: “El Madrid tiene calidad para remontar. Otra cosa es que tenga acierto. Si tiene tres claras y las manda fuera o tira penaltis como últimamente, pues olvídate. Pero ocasiones va a tenerlas. Los ingleses son muy gallitos en casa, pero fuera se achican. No es lo mismo jugar con todo a favor en Londres que venir al Bernabéu con 80.000 encima y el Madrid oliendo sangre”.

Declan Rice, el héroe del Arsenal ante el Real Madrid en Champions / LAP

No eludió la crítica a los tótems madridistas, a los que acusa de poca entrega en las coberturas defensivas. Clemente señaló a Vinicius, Mbappé y Rodrygo, los más criticados por la afición blanca. “El Madrid empieza a defender tarde. Si los de arriba no bajan, los del medio sufren, y al final todo el bloque se rompe. Vinicius, Mbappé o Rodrygo no han sido educados para el esfuerzo sin balón, y eso se nota. Si no defienden, no hay sistema que aguante. Y si no cumplen, la única solución es el banquillo”, espetó.

El Barça, una máquina

Clemente elogió el trabajo que está realizando Hansi Flick en Barcelona y comparó a su Barça con el de Pep Guardiola. El vasco tiene predilección por el fútbol que practican los culés bajo la batuta del alemán y no dudó en señalar que le gusta más la versión actual que la que construyó Pep. "Aquel Barça tocaba más, este ataca mejor. Tienen calidad técnica altísima, pero no son un equipo de posesión, son de rotura, de velocidad, de romper por dentro todo el rato. A los defensas rivales les tiene que doler la cabeza después de 90 minutos. El de Pep era majestuoso, sí. Pero peloteaban más. Este Barça de Flick combina, pero ataca con veneno. Son agresivos y verticales. Tienen balón, pero no lo acarician por gusto: lo usan para hacer daño”.

Lamine, Lewandowski y Raphinha celebrando la victoria ante el Dortmund / JAVI FERRÁNDIZ

Al extécnico del Espanyol o Athletic, entre muchos otros, no le está sorprendiendo el rendimiento del Barça de Flick, que aúna calidad, rigor táctico y disciplina: “A mí me encanta. No me sorprende lo que están haciendo porque tienen jugadores buenísimos. Y encima, al tener tanto el balón, apenas sufren físicamente. No desgasta tanto jugar como ellos juegan. El que corre sin balón es el que se cansa”.