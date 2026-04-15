Arsenal - Sporting Lisboa: Horario y dónde ver el partido de cuartos de final de Champions League

Arsenal y Sporting Lisboa se enfrentan hoy miércoles 15 de abril en el Emirates Stadium en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Arsenal - Sporting Lisboa y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los de Mikel Arteta tienen una ventaja mínima de cara a recibir a los lusos en casa, cortesía de una tardía anotación de Kai Havertz que les garantizó la victoria de ida en el partido de ida y, por los momentos, la clasificación hacia las semifinales, donde se enfrentarían al Atlético de Madrid.

Sin embargo, quitando su conquista en tierra portuguesa, los Gunners vienen de perder en Premier contra el Bournemouth, en la FA Cup contra el Southampton y en la final de la EFL Cup contra el Manchester City, mismos que están cada vez más cerca de arrebatarles el liderato en la liga local, por lo que el estado anímico no se encuentra en su momento más óptimo.

Por su parte, el combinado dirigido por Rui Borges no encuentra las estadísticas de su lado, ya que solo ha sido capaz de ganar uno de sus últimos ocho partidos europeos fuera del José Alvalade (2 empates y 5 derrotas), aunque el Arsenal viene de perder sus últimas dos disputas como local.

No obstante, los verdiblancos arrastran una cabala aún peor que involucra a toda su liga, pues los clubes portugueses han perdido sus últimos nueve cuartos de final de la UCL, haciendo que este enfrentamiento sea un duelo por ver qué equipo puede lograr sobreponerse a las adversidades de sus historias recientes.

HORARIO DEL ARSENAL - SPORTING LISBOA DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Arsenal y Sporting Lisboa, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, se disputa hoy miércoles 15 de abril a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ARSENAL - SPORTING LISBOA DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Arsenal y Sporting Lisboa se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

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