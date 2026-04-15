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CHAMPIONS LEAGUE
Arsenal - Sporting de Lisboa, en directo: Champions League hoy, en vivo
Los 'gunners' defienden una ventaja de 0-1 lograda en el José Alvalade de Lisboa
Arsenal y Sporting CP se miden este miércoles en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.
ARS 0 - 0 SPO | MIN. 14
Finalmente no hay nada. Saque de portería para Raya.
ARS 0 - 0 SPO | MIN. 13
Lo está revisando el VAR. Contacto existe sobre el tobillo del jugador del Sporting. ¿Suficiente?
ARS 0 - 0 SPO | MIN. 11
¡Pide penalti Catamo! De Hincapié. Da puerta el colegiado.
ARS 0 - 0 SPO | MIN. 9
Se hace con la posesión el Sporting CP, que toca y toca con calma. Saque de banda para los portugueses a la altura del banderín de córner.
ARS 0 - 0 SPO | MIN. 6
Disparo taponado a Mosquera. Muy ofensivo el internacional español. Ahora hay córner para el Arsenal.
ARS 0 - 0 SPO | MIN. 1
Primer acercamiento del Arsenal. Gran conducción de Eze por el carril central.
¡Arranca el partido en Londres!
Mueeeeeeve el balón el Arsenal. Arranca el partido en el Emirates.
Suena el himno de la Champions
¡Saltan al terreno de juego los 22 protagonistas!
Todo listo en el Emirates
Todo listo en el Emirates Stadium, donde ambos equipos ya ultiman sus ejercicios de calentamiento. ¡Diez minutos para que esto arranque!
Havertz, goleador y suplente
Por cierto, el héroe de la ida vuelve a ser suplente. Kai Havertz, autor del 0-1 en el José Alvalade con el que el Arsenal puso un pie en 'semis', vuelve a quedarse en el banquillo.
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