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Arsenal - Sporting de Lisboa, en directo: Champions League hoy, en vivo

Los 'gunners' defienden una ventaja de 0-1 lograda en el José Alvalade de Lisboa

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Mikel Arteta puede alcanzar hoy las semifinales de Champions / EFE

Marc Marín

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Barcelona

Arsenal y Sporting CP se miden este miércoles en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

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