El Arsenal sigue en modo invencible

En 2004 nació la leyenda del Arsenal de los invencibles gracias a la conquista de la Premier League del equipo de Arsène Wenger con 26 victorias y 12 empates. Sin derrotas. Como en la presente Champions League. Porque los de Mikel Arteta sumaron un triunfo más, esta vez en su visita al Inter (1-3), y prolongan su racha positiva... o perfecta: siete partidos, siete victorias.

Y, a pesar de ello, llegaba con alguna duda el equipo 'gunner' a Italia tras haber igualado ante el Nottingham Forest en casa por la Premier, misma en la que también ostenta el liderato.

La crisis de sus goleadores tampoco ayudaba: Gyökeres y Gabriel Jesus solo suman nueve goles entre ambos en toda la temporada. Pero todo quedó atrás, especialmente con el doblete del brasileño en la primera parte, marcando a los 10' y 31' para dar la ventaja con la que llegarían al descanso.

Sucic empató momentáneamente, al 18', pero de nada sirvió. Gyökeres, por su parte, ingresó en la segunda parte en lugar del propio Jesus. Y finiquitó su trabajo con sendo golazo, escorado, imposible para la mejor estirada de Sommer.

Tercera derrota seguida de los de Christian Chivu en Liga de Campeones. Los ingleses ya esperan rival en octavos.