El Arsenal es el rival a batir

Un clásico de la Champions de los últimos tiempos. El balance sonreía a los bávaros - ocho triunfos -, pero se encargó el Arsenal equilibrar algo más la balanza con una victoria de oficio que le sitúa en lo más alto de la tabla. Pleno de triunfos para los de Arteta, también implacables en la Premier, serios candidatos a la 'Orejona'.

Sin Luis Diaz, sancionado tres partidos tras su salvaje entrada a Achraf en la anterior jornada, Kompany optó por ubicar a Serge Gnabry en el extremo izquierdo y a la joya bávara, Lennart Karl, en la mediapunta. El resto, lo esperado. Once de gala, como el que presentó un Mikel Arteta que recuperó a Odegaard, ausente casi dos meses por lesión.

Líderes destacados en sus respectivas ligas, se veían las caras en un Emirates lleno hasta la bandera. Los bávaros, mejor plantados de inicio, se adueñaron rápidamente de la posesión, con Harry Kane retrocediendo su posición para entrar en contacto con el esférico. El primer golpe, sin embargo, llevó el sello 'gunner'. Saka, víctima instantes antes de una pequeña hemorragia nasal tras recibir un pelotazo de Neuer, sirvió un córner tenso y cerrado al primer palo que cabeceó Timber al fondo de la red.

El Arsenal, implacable a balón parado, desactivaba a un Bayern que había monopolizado casi el 80% de la posesión en los primeros veinte minutos. Pero poco a poco fue recomponiéndose el campeón germano, que devolvió la igualdad al marcador minutos después. Lennart Karl, consolidalísimo en el once de Kompany a sus 17 añitos, culminó una acción combinativa que inició Kimmich con un desplazamiento en largo para Gnabry, que centró de primeras para el hoy mediapunta.

Neuer, de héroe a villano

No decepcionaron los 45 minutos posteriores. Los de Arteta dieron un paso al frente y asediaron la meta de un Neuer providencial bajo palos para mantener a su equipo a flote. Se hizo enorme para negarle el gol a Mosquera en un remate a bocajarro o sacarle un pie a Rice tras una gran galopada. Tanto fue el cántaro a la fuente... que, al final, Madueke derribó el muro bávaro. Jugada maestra de Arteta en la pizarra: Calafiori, que acababa de saltar al césped, colgó un centro al área para que Madueke volviera a poner por delante a los londinenses.

Lo tenía todo de cara un Arsenal que, ya en el tramo final, se topó con un regalo de Neuer para matar el partido. Error garrafal del guardameta, que salió a por uvas y entró a destiempo ante Martinelli que remató a puerta vacía. Triunfo meritorio de un Arsenal líder en solitario en esta Fase liga.