¡El Arsenal, virtualmente clasificado para los octavos de la Champions!

¡Primer equipo clasificado -de forma virtual- para los octavos de final de la Champions! El imparable Arsenal de Mikel Arteta mantuvo su pleno de victorias, seis de seis, tras golear a un Brujas que apenas resistió en el Jan Breydel Stadion, donde un doblete de Noni Madueke y otro gol de Martinelli confirmaron a los 'gunners' como claros candidatos a llevarse la 'Orejona' esta temporada. A ver quién se atreve a discutirle a Arteta su condición de favorito, después de sumar 18 puntos de 18 posibles, con 17 goles a favor y tan solo uno en contra.

Como no podía ser de otra forma, arrancó dominador el Arsenal con el centro del campo más 'txuri-urdin' posible. Mikel Merino, Odegaard y Zubimendi dirigían a unos 'gunners' que pronto se toparon con el palo. Fue en el 20', en un disparo lejano que parecía marcharse desviado, pero que se encontró en última instancia con la pierna de Hincapié. Sorprendió a todo el mundo su remate, pero terminó repeliéndolo la madera.

Exhibición de Madueke

Y justo antes de la media hora de partido, tras un par de cabezazos de Gyökeres y Norgaard, Noni Madueke iba a protagonizar el gol de la jornada. El extremo británico recogió el esférico en zona de tres cuartos, se marchó de su par y de cualquiera que se le cruzase por el camino y la reventó con la zurda para colarla por toda la escuadra, previo toque en el larguero.

Siguió avisando el Arsenal tras el 0-1, pero fue el Brujas quien terminó la primera mitad encerrando a los de Arteta en su campo y mostrándose como el equipo ofensivo que ya brilló frente al FC Barcelona en este mismo feudo. David Raya se erigió entonces como salvador del Arsenal, negándole el gol tanto a Forbs como a Tzolis y a Stankovic, este último en un claro mano a mano con el meta español antes de una última intentona 'gunner', en el añadido y de nuevo en las botas de Madueke. Esta vez la fortuna no le sonrió.

¿Favoritos a la Champions?

Cualquier duda que podía existir en los de Arteta se disipó en el arranque de la segunda mitad. Tan solo había pasado un minuto cuando Madueke, de cabeza al segundo palo tras un centro de Zubimendi, anotaría el doblete en su cuenta particular y ampliaría distancias para un Arsenal que ponía ya pie y medio en los octavos de final.

Los dos pies completos los puso nueve minutos más tarde, gracias al 0-3 de Martinelli nueve minutos después. El brasileño partió desde la izquierda y, tras salir favorecido de un rebote, la clavó por la escuadra desde la frontal.

Imparable también para un Van Den Heuvel que no daba crédito bajo palos ante el poderío ofensivo de un Arsenal. Y eso que esta vez no mojaron ni Mikel Merino ni Gyökeres ni Gabriel Jesús, que regresó a los terrenos de juego casi un año después. Pero no hizo falta, porque los 'gunners' -que se permitieron el lujo de ver debutar al central de 16 años Marli Salmon- ya son virtualmente equipo de octavos de final de la Liga de Campeones.